《汽车产业焦点》美国汽车销量4月增速放缓，但仍然强劲

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
**4月销售年增8.5%**
根据Autodata数据，美国4月汽车销售较上年同期增加8.5%。汤森路透调查得到的分析师预期为成长11%。
“我认为我们无需紧张，”TrueCar.com分析师Jesse Toprak表示，“市况仍相当稳健，是扎扎实实的成长，意味着消费者需求正支撑市场。”
美国4月汽车市场虽放缓，但美国业者市占率扩张，房市复苏让底特律业者的传统强势产品--皮卡及运动型多功能车(运动休旅车,SUV)获得助力。
福特汽车 4月销售成长18%，通用及克莱斯勒分别成长11%；意大利飞雅特 持有克莱斯勒的多数股权。
美国市场上的第三大业者丰田汽车4月销售减少1.1%，逊于分析师预期；美国销售排名第五的本田汽车成长7%，符合预期。
美国月度汽车销售数据是消费者支出的初步讯号。2012年美国汽车销售成长13%至1,450万辆，但仍低于2007年止的10年均值1,670万辆。
通用汽车周三收低2.1%至30.18美元，福特汽车下跌1.7%至13.38美元。(完)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。