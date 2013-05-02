《汽车产业焦点》美国汽车销量4月增速放缓，但仍然强劲

**4月销售年增8.5%**

根据Autodata数据，美国4月汽车销售较上年同期增加8.5%。汤森路透调查得到的分析师预期为成长11%。

“我认为我们无需紧张，”TrueCar.com分析师Jesse Toprak表示，“市况仍相当稳健，是扎扎实实的成长，意味着消费者需求正支撑市场。”

美国4月汽车市场虽放缓，但美国业者市占率扩张，房市复苏让底特律业者的传统强势产品--皮卡及运动型多功能车(运动休旅车,SUV)获得助力。

福特汽车 4月销售成长18%，通用及克莱斯勒分别成长11%；意大利飞雅特 持有克莱斯勒的多数股权。

美国市场上的第三大业者丰田汽车4月销售减少1.1%，逊于分析师预期；美国销售排名第五的本田汽车成长7%，符合预期。

美国月度汽车销售数据是消费者支出的初步讯号。2012年美国汽车销售成长13%至1,450万辆，但仍低于2007年止的10年均值1,670万辆。