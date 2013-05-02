《新兴市场重要经济事件预告》--5月2日-5月9日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
(除特别说明外，均为GMT时间)
5月2日(四)
新德里--亚洲开发银行第46届年会(至5月5日)。
布拉格--捷克央行召开货币政策会议。
布加勒斯特--罗马尼亚央行召开议息会议。
新德里--韩国企划财政部长官玄旿锡和央行总裁金仲秀访问印度，参加亚开行年会和东南亚国协(东盟)加中日韩会议(至5月5日)。
华盛顿--世界银行首席经济学家巴苏(Kaushik Basu)就全球经济危机背景下新兴市场国家面临的政策挑战发表演讲。
伦敦--南非财长Pravin Gordhan在查塔姆社(Chatham House)讲话，题目为南非经济成长与发展：对区域和国际事务带来的影响。
阿布扎比--阿联酋-日本商业论坛。
5月3日(五)
新德里--亚洲开发银行第46届年会(第二日)。
新德里--日本财务大臣麻生太郎和日本央行总裁黑田东彦访问印度，参加亚开行年会(至5月5日)。
孟买--印度央行宣布2013-14年度货币政策声明。
坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明。
5月4日(六)
新德里--亚洲开发银行第46届年会(第三日)。
5月5日(日)
新德里--亚洲开发银行第46届年会(最后一日)。
迪拜/利雅得--卢森堡财长Mr Luc Frieden将访问阿联酋和沙特(至5月9日)。
5月6日(一)
暂无重要经济事件公布。
5月7日(二)
华沙--波兰央行召开货币政策会议(第一日)。
5月8日(三)
萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。
华沙--波兰央行召开货币政策会议(最后一日)。
布达佩斯--匈牙利央行副总裁Adam Balog在一次会议上发表讲话。
伦敦--第一届英国-吉布提贸易投资论坛。吉布提共和国总统Ismail Omar Guelleh、经济财政部长Ilyas Dawaleh及外交部长Mahamoud Youssouf将出席。
5月9日(四)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执行委员会会议。
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
吉隆坡--马来西亚央行召开货币政策委员会会议。
首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚; 审校 于春红)
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路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。