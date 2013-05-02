中国经济：今年进出口增速有望略高于上年，但大幅回升可能性不大--商务部

路透上海5月2日 - 中国商务部日前发布报告称，如果外部环境不发生大的变化，今年中国进出口将延续平稳增长态势，增长速度有望略高于上年，但大幅回升的可能性不大。

刊登在商务部网站的新闻稿表示，中国将保持外贸政策的连续性和稳定性，继续落实稳定外贸增长的各项政策措施；另外，在加快外贸发展方式转变和结构调整，鼓励企业加大技术创新投入等基础上，要进一步扩大进口推动对外贸易平衡发展。

此前发改委在对全国人大的报告中预计，今年国际收支仍将进一步平衡，进出口总额力争增长8%左右，低于去年10%的目标，高于上年6.2%的实际增速。

商务部报告指出，2013年中国外贸发展面临的国内外环境有望比上年有所改善，但制约因素错综复杂，挑战和压力仍然较大。

数据显示，中国3月出口同比增长10%，进口增长14.1%，贸易逆差8.8亿美元；整个一季度来看，出口增长18.4%，进口增长8.4%，已经远高于去年全年分别7.9%和4.3%的增速。 (完)

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