中股业绩：上市公司一季报披露完毕，整体净利增长约一成--报载

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透上海5月2日 - 中国沪深股市上市公司2012年报和2013年一季报披露完毕，上海证券报的统计显示，去年上市公司净利同比持平，而今年一季度整体净利增长约一成，但在经济弱复苏格局下，非金融类公司整体业绩同比增长不到4%。
上证报周四的报导指出，2,491家上市公司去年合计实现营业收入24.61万亿元，净利润1.96万亿元，可比公司总营收同比上升7.77%，净利润水平与上年持平。
此外上市公司今年1-3月实现营业收入6.07万亿元，净利润5,514亿元，按可比数据计算，同比分别增长7.83%、10.27%。 不过在剔除金融板块后，上市公司今年一季度净利润同比上升幅度仅为3.23%。
非金融类行业方面，今年一季度，钢铁、公用事业、化工等行业板块的整体业绩都实现了同比提升，尤其是钢铁、电子、家电、食品饮料、商贸、医药等六大行业整体业绩同比、环比出现了双增。(完) (发稿 边竞 审校 黄凯)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。