台湾经济：行政院将拚经济，明年扩大公共建设预算--报载

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透台北5月2日 - 台湾本地媒体工商时报和经济日报周四表示，行政院长江宜桦表示将打破低迷的经济增长现状，明(2014)年度的政府预算将采扩张型预算，并在一个月内提出振兴民间消费的方案。
此外，媒体也引述江宜桦表示，已要求财政部要有被迫提前检讨证交税的因应腹案，面对外界呼吁检讨证所税，绝不会〞以不变应万变〞。至于公营和民营金融机构的整并，只要符合公司治理、尊重股东权益两大原则，政府不会故意不准。
工商时报指出，江宜华开出突破〞闷〞经济的三大药方，包括自由经济示范区提前在6月上路、推动创新经济新构想，以及扩大明年公共建设及科技支出预算，拚全年GDP成长保三。
至于日前公布的首季经济成长失色，江揆昨天接受专访时表示，除受外贸因素影响，国内消费低迷的现象要注意，但是〞目前并非发放消费券的适当时机〞。
要突破〞闷经济〞，江揆在媒体上表示说，在短期作法上，将加速推动自经区作为今年拚经济主力，并提出创新经济新构想。同时，明年度的总预算编列会有所反应。
江宜桦在接受媒体专访时表示，明年不会朝统删方式处理总预算，而是依经济施政轻重，由上而下积极介入，凡符合经济振兴方案，有助自经区公共建设，将以额外预算投入，自经区不会只是口号。在公共建设及科技支出等两大部分的预算，会有实质成长，才能让经济有所翻转。
至于产业界建议，以汇率贬值救出口，江宜桦则表示，〞央行应该有听到〞，但央行考虑不只出口竞争力，还有进口、通膨及营收等多方因素，这是动态考量。
至于金融改革的整并案，财政部曾明确表示不支持彰银 与台新金 合并，江宜桦指出，财金两部会对台新金案的立场，是大家讨论过后的定调方向，但台湾金融机构规模太小，要在东亚区竞争，整并是必须要面对的方向。
他说，民营金融机构的整并，只要符合市场法则，按程序透明的进行，政府都乐观其成。〞公公并〞目前正在评估，原则上任何二、三家公营的合并，都要看产生的综效有多大，若效果不大只是组织整并，就不值得，如果能进一步引导刺激金融产业，就值得做。
至于「公民并」，他说，希望合并机构的公司治理要先做好，合并过程也必须尊重股东权益〞只要这两个原则能够做到，不会故意不准。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。