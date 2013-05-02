《香港报摘》--信报5月2日

--据最新数字显示，半自由行推行至3月底首5个月的转会申请仅5.8万宗，按去年年底的强积金计划雇员239.2万人计，占比仅2.4%，低于推行前普遍预期会有10%或以上。 * 其他: --禹洲地产 主席林龙安预期，公司未来每年的销售增长不会低于30％，今年有望提前达到百亿元人民币销售额，更有信心未来三年毛利率可保持在40％水平。 --融创中国 及绿城 联合公布，收购上海商住项目交易，买卖方同意延长交易至本月30日之前。(完)