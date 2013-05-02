《香港报摘》--信报5月2日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
* 要闻版头条:
--据最新数字显示，半自由行推行至3月底首5个月的转会申请仅5.8万宗，按去年年底的强积金计划雇员239.2万人计，占比仅2.4%，低于推行前普遍预期会有10%或以上。 * 其他: --禹洲地产 主席林龙安预期，公司未来每年的销售增长不会低于30％，今年有望提前达到百亿元人民币销售额，更有信心未来三年毛利率可保持在40％水平。 --融创中国 及绿城 联合公布，收购上海商住项目交易，买卖方同意延长交易至本月30日之前。(完)
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路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。