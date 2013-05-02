版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 2日 星期四 09:23 BJT

中国公开市场：今日进行300亿元28天正回购，本周操作量与到期资金量持平

路透北京5月2日 - 业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日将进行300亿元人民币正回购操作，期限28天。路透据此测算，央行本周操作量与到期资金量持平。

因五一假期，周一至周三(4月29日-5月1日)中国金融市场休市，周四(5月2日)恢复交易。上周六(27日)和周日(28日)则调整为正常上班日。

中国央行公开市场上周净投放1,240亿元人民币,结束此前连续九周净回笼，财政存款上缴高峰与月末因素叠加，令短期资金偏紧，央行遂减力正回购操作以缓和流动性压力。

2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐