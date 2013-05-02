中国公开市场：今日进行300亿元28天正回购，本周操作量与到期资金量持平

因五一假期，周一至周三(4月29日-5月1日)中国金融市场休市，周四(5月2日)恢复交易。上周六(27日)和周日(28日)则调整为正常上班日。

2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天。(完)