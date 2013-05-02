《台湾重要政经日程》--5月2日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
===================今日重要政经消息=====================
5/2(四)
--10:00 汇丰4月制造业采购经理指数(PMI)，上月为51.2。
--15:00 宏达电 投资人说明会。
==================近期重要政经消息======================
5/3(五)
--12:30 央行标售364天期存单，金额1,000亿台币。
--14:00 国泰金控 第一季投资人说明会。
5/6(一)
--08:30 主计总处公布4月消费者物价指数(CPI)年增率，上月为年增1.39%。
--16:00 央行公布外汇存底，上月底时为4,018.9亿美元。
5/7(二)
--16:00 财政部公布4月进出口数据，上月出口年增3.3%。 *--14:00 台新金 第一季投资人说明会。
5/10(五)
--13:30 台积电 公布4月营收。
--14:00 联电 公布4月营收。
5/15(三)
--财政部标售102/5R期公债，金额350亿台币，20日发行。
5/20(一)
--16:00 经济部公布4月外销订单，3月年减6.6%。
--16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元。
5/22(三)
--16:00 主计总处公布4月季调失业率，3月份为4.18%。
5/23(四)
--16:00 经济部公布4月工业生产指数，3月份为下跌3.28%。
5/24(五)
--16:10 央行公布4月M2年增率，3月为年增3.78%。
6/12(三)
--端午节休市一日
6/25(二)
--财政部标售102/6R期公债，金额350亿台币，28日发行。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
10/10(四)
--国庆日休市一日。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。