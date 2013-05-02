《香港报摘》--其他报纸重要消息5月2日

* 明报

--中国心连心化肥 首季纯利大升一倍，主席兼首席执行官刘兴旭称，主要是因为煤价下跌，今年投产的第三季投产，成本结构更得到进一步改善。

--百乐酒店集团行政总裁罗正雄表示，未来3至5年百乐将专注在香港发展，期望管理的酒店房间数目增长逾10倍至6,000间。 * 星岛日报

--政府早前成立标准工时委员会，研究是否立法规管超时工作及加班津贴等问题。会计师公会会长赵丽娟表示，以行业自律来解决工时过长，是较可取的做法。 * 苹果日报

--消息人士指，澳洲银行刚落实承租铜锣湾希慎广场32楼全层，面积约16,065方尺，月租约104万港元。

--据统计，和黄 董事总经理霍建宁，去年年薪达1.79亿港元，较旗下员工平均薪酬高1,437倍；至于中国旺旺 主席蔡衍明，其年薪达1.05亿港元，较公司平均人工高出1,753倍，员工贫富悬殊越演越烈。 * 东方日报

--民生银行 行长洪崎表示，尽管预期民行净息差难以再回复较高水平，但他预料未来非利息收入会维持较理想增长幅度，特别是近年收入增长持续加速的信用卡业务。

--内地消费用品销售增速减慢，传统木制品生产商谭木匠 表示，今年将专注提升核心品牌的形象，并积极拓展中、外市场的网络，其中本港地区的专卖店今年拟增开两至三间，有信心本港市场引领集团走向海外。 * 文汇报

--禹洲地产 表示，公司与6家银行签订一项为期3年1.018亿美元等值双币的可转换定期贷款，利率为香港银行同业拆息加575点子。

--根据一手住宅销售网显示，市场上两个新楼盘于本周一(29日)及周二(30日)的两天只售出16伙，较去年的66伙大减75%，也是统计10年来即自2004年以来最差的五一黄金周。 * 大公报

--新地 表示，五一黄金周期间，旗下观塘apm等12个商场，过去5日总人流按年升15%，营业额则按年增加两成至1.275亿港元。

--远东酒店 公布，拟斥资约1,848万港元，向公司行政总裁兼董事总经理邱达伟收购元朗物业项目50%权益，收购代价将会以新股支付。(完)