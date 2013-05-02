中国金融市场：多项商品期货价格大跌，尾随海外市场跌势

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透新加坡5月2日 - 上海市场包括铜及橡胶等各种商品期货周四大跌，尾随海外相关资产的跌势，今日为中国结束三天的假期后首日恢复交易。
上海期铜 下跌近5%至每吨49,240元人民币的日低；期胶 跌幅一度高达4.5%，来到每吨18,410元人民币。
上海螺纹钢期货 触及每吨3,537元人民币的低点，为去年9月以来最低。
5月1日公布的经济数据引发对美国及中国成长放缓的疑虑，导致市场出现抛盘，包含19种商品的汤森路透Jefferies商品研究局(CRB)指数 下跌近2%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 李爽)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。