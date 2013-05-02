中国金融市场：多项商品期货价格大跌，尾随海外市场跌势

路透新加坡5月2日 - 上海市场包括铜及橡胶等各种商品期货周四大跌，尾随海外相关资产的跌势，今日为中国结束三天的假期后首日恢复交易。

上海期铜 下跌近5%至每吨49,240元人民币的日低；期胶 跌幅一度高达4.5%，来到每吨18,410元人民币。

上海螺纹钢期货 触及每吨3,537元人民币的低点，为去年9月以来最低。

5月1日公布的经济数据引发对美国及中国成长放缓的疑虑，导致市场出现抛盘，包含19种商品的汤森路透Jefferies商品研究局(CRB)指数 下跌近2%。(完)

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