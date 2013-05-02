港报社评：靠海事处自我纠正 事例证明所托非人--明报5月2日

南丫海难调查报告，猛批海事处有诸多错误，包括无视法例规定、无视图则与船体结构不符、验船马虎等，性质涉及人为因素，但是政府让海事处作内部调查，以确定责任谁属。海事处就涉及自己的事故，果真会开诚布公、追究责任？本报今日披露13年前海事处测量船“水文一号”沉没，由于欠缺透明度，事故真相已经难以查究，最重要是水文一号沉没与“南丫四号”相撞后迅速沉没，都与水密舱有关，当年海事处若因为水文一号沉没，检视其他船的水密舱是否有同类问题，则去年的夺命大海难或许可以避免。由这件事例，使人对海事处自己查自己的公信力，打上更大问号。 水文一号个案的重要性，在于它原本是一个预警个案，只要海事处人员认真体待并采取相应行动，就有机会纠正南丫四号水密舱和水密门错误。当年，海事处一位官员含混过关，把沉船责任推给维修商；今日的调查，在海难调查报告已经定性情况下，海事处内部调查不仅涉及一些人的声誉，还可能涉及纪律处分、丧失长俸等，情节严重者，更会被刑事检控等。从13年前海事处对水文一号沉没事件的处理，不能排除“内部调查”只是掩饰真相，为犯错官员开脱的操作平台。 现在海事处长廖汉波领导的内部调查，虽然未能断定他不会秉公办理，但是前日在记者会上，面对传媒两度提问，他都拒绝就海难道歉。廖汉波这个态度，或许可以解读为他不认同海事处犯错误的批评，设若如此，廖汉波这种取态，或许反映张炳良局长对人性光辉的一面，未免过于乐观了。 (A04)