全球金市：金价在一周低点附近徘徊，ETF持仓续减

对于央行注资操作将引发通胀的担忧，是金价上涨的主要推手。金价去年10月升至11个月高位，受美联储宣布第三轮经济刺激措施带动。

美国期金 报每盎司1,455.20美元，上涨9.00美元。

全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust 称，其黄金持仓在周三减少0.31%，至1,075.23吨，为2009年9月以来最低水准。

美联储周三在结束两日政策会议后的声明中重申，将继续每月买进850亿美元债券，以支持经济扩张。 (完)

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