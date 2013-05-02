全球金市：金价在一周低点附近徘徊，ETF持仓续减

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
对于央行注资操作将引发通胀的担忧，是金价上涨的主要推手。金价去年10月升至11个月高位，受美联储宣布第三轮经济刺激措施带动。
美国期金 报每盎司1,455.20美元，上涨9.00美元。
全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust 称，其黄金持仓在周三减少0.31%，至1,075.23吨，为2009年9月以来最低水准。
美联储周三在结束两日政策会议后的声明中重申，将继续每月买进850亿美元债券，以支持经济扩张。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中; 审校 王兴亚/于春红)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。