港报社评：经济活力在，劳工福利改善可期--星岛日报5月2日

“五．一”劳动节，是属于工人阶级的日子。讽刺的是，这个日子往往是各地劳工游行示威争取权益的时候。今年“五．一”游行行列就出现了“人肉榨汁机”、“骡仔”等各式道具，表达不满，同时提出争取各种劳工福利政策。如何回应劳工及基层团体的诉求，相信是现届政府施政重点之一。 在劳工保障完善的欧洲国家，打工仔最大难题是劳动职位外流，失业率长期高企，，年轻人因为无法获得工作经验，陷入长期无法受雇。员工待遇缺乏改善，企业盈利持续增长，这种没有创造就业的复苏，造成贫富悬殊加剧，但当社会不满积压下无法解决，就会形成政治上的诉求，这部分解释了欧洲国家，不断向企业和富人征税的成因。 西方发达国家出现的恶性循环，暂时在香港没有出现，原因之一是内地经济发展起飞，对香港服务形成庞大需求，就算企业提升了自动化，或以其他方式增加生产力，本地劳动力总体需求仍能不跌反升，就算劳动成本上升，失业率却未见影响。 以中港两地前景分析，可见将来经济仍可维持活力，有利改善劳工待遇和保障，同时可以预算有关诉求会成为左右政局的重要因素。特区政府要作出回应，就有责任研究不同改善雇员福利的政策。由于发展机会较多，只要政策得宜，香港是有机会在增加工人保障的同时，免蹈西方社会高失业和高税率的覆辙。 (A05)