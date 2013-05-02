中国经济：二季度增速料回升至8%，“宽财政”搭配“中性”货币政策--国家信息中心

* 二季度经济增速料小幅回升至8%，接近潜在增速

* 二季度工业增速估约10%，投资增长21%左右

* 二季度出口料增10%，进口增8%

* “宽财政”搭配“中性”货币政策

路透北京5月2日 - 内生增长动力不足导致中国经济复苏脚步蹒跚。中国国家信息中心预计，较宽松政策和换届效应等因素，将支持二季度中国经济稳步小幅回升至8%，基本接近现阶段潜在增长水平，规模以上工业生产增速在10%左右。

中国证券报周四援引该机构报告并称，未来物价料保持温和上涨态势，二季度居民消费价格指数（CPI)涨幅估约2.3%；政府需要以“宽财政”扶植经济内生动力，货币政策则应坚守“稳健”，总体保持“中性”。

“较宽松的政策、换届效应、库存因素以及国际经济环境有所改善等因素，将支持2013年二季度中国经济稳步小幅回升。”报告称。

昨日出炉的中国官方4月制造业采购经理人指数(PMI)意外回落至50.6，逊于市场预期，其中新订单和库存等多项指数均下降，尤其出口订单降至荣枯线下方，显示制造业需求仍面临压力 。不过据国家信息中心开发的经济景气指数系统显示，至2013年2月中国先行指数已连续15个月回升；一致指数已经连续七个月回升。

国信中心并预计，二季度投资料保持较快增长态势，因“十二五”规划中期评估、宽松政策等因素支持基建投资保持较快增长，调控政策短期内难改房地产投资增长势头，经济温和回暖有助于遏制制造业投资减速局面。

该机构初步预计，二季度固定资产投资将增长21%左右，房地产投资增长18.2%左右；消费也将保持平稳，二季度社会消费品零售总额增长13.2%左右。

不过欧洲经济仍处于轻度衰退之中，且国际贸易保护进一步加剧，以及人民币实际有效汇率上升压力加大，恐将令出口出口快速增长势头难以持续，而内需较弱也使得进口增速难以加快。初步预计，二季度出口将增长10%左右，进口增长8%左右，外贸顺差继续增加。

**“宽财政”搭配“中性”货币政策**

展望二季度，经济回升力度不大，以及近期禽流感明显影响到短期内肉禽产品需求，肉禽价格呈下跌态势，因此国家信息中心预计，二季度通胀将保持温和上涨势头，CPI将上涨2.3%左右；工业生产者价格降幅继续收窄，PPI将下降0.8%左右。

PPI同比延续下降态势，亦从侧面验证需求不足、企业生产动力匮乏。中国一季度经济增速意外降至7.7%，工业增速也仅有8.9%，二季度重要宏观经济先行指标--4月官方和汇丰制造业PMI双双回落，也预示着经济增速下行风险加大。

国家信息中心报告还指出，目前中国金融领域潜在风险加大，其中地方融资平台偿债压力加大、企业效益下滑导致还款能力下降，而且近年来影子银行快速扩张，由于缺乏有效监管，信用违约风险不断提高。

此外中国淘汰过剩产能任务艰巨，产能过剩仍是困扰未来一段时期经济增长的重要问题；而且房地产新“国五条”可能带来逆调节效应，短期资本流入亦加快加大外汇占款投放压力等等，都是中国未来需要密切防范的风险所在。

因此，国家信息中心认为，未来政府要以“宽财政”扶植经济内生动力，具体而言就是将结构性减税真正落到实处、进一步完善“营改增”政府，并要稳步推进“市政债”投放。

“可以根据不同地区发展的具体情况确定政府债务率上限，将‘市政债’发债权下放给地方政府，筹措城市基础设施建设资金。”报告称。

报告并表示，货币政策应坚守“稳健”，总体保持“中性”，根据外汇占款变化、市场资金需求变动等方面的情况，灵活运用公开市场操作工具，保持银行间市场流动性合理适度。

“加强金融监管，规范银行表外业务，防范影子银行风险累积与暴露。”报告指出。

此外，还要进一步推进劳动力、资源等要素价格改革，促进民间投资投向边际效益较高的战略性新兴产业和现代服务业，通过改变投资结构，激发自主投资活力。