港报社评：检讨接待，包容差异--文汇报5月2日

来港2日后昨拟往澳门的一个旅行团，其中男团员更向传媒哭诉事件，并提出索赔要求，引起社会广泛关注。随着两地人流来往越来越多，出现一些摩擦是难免的，两地民众都应该互相体谅。需要留意的是，随着内地旅客的要求不断提高，未来亦难免有越来越多的内地旅客，坚持维护旅客权益索赔要求。本港旅游业界应抱持好客包容态度，耐心处理内地旅客的投诉，圆满解决事件。 在今次事件中，同团大部分旅客已获港方负责接待的旅行社安排准时出发往码头继续行程，但有旅客未能同行出发而延误行程时间，影响旅游心情，当中涉及旅行社安排和应变能力，导游和接待司机态度有否引起旅客不满，涉及本港旅游业形象，这值得当局和旅游业界检讨反思。 两地交往日趋频繁，无可避免会产生语言和文化沟通的分歧，引起摩擦，尤其内地维权意识日益提高，也愈来愈重视消费者权益，旅客如在行程安排上感到不满，旅行社又未能及时处理，有可能产生更大误会和不必要的争拗。 一般来说，内地已重视民众旅游文明教育，来港内地游客大都文明有礼，与港人和来自世界各地的旅客和睦共处。当局须增加宣传，增进两地人民的相互理解，宣扬友谊。旅游业界亦应以包容之心了解内地旅客需要，为内地旅客提供良好的服务，吸引更多内地游客来港，进一步发挥旅游业对本港经济的支柱作用。 (A06)