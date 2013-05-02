芝加哥期市：大豆连跌两个交易日后小幅上涨，玉米持稳

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
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合约 价格 变动 涨跌% 2日涨跌 30日移动均值 RSI
CBOT小麦 721.50 0.50 +0.07% +0.70% 708.52 52
CBOT玉米 646.50 -0.25 -0.04% -2.01% 645.52 63
CBOT大豆 1375.25 2.25 +0.16% -2.38% 1361.95 51
CBOT稻米 $15.30 $0.03 +0.16% +2.51% $15.52 48
美国原油 $90.83 -$0.20 -0.22% -2.81% $92.62 46
汇率
欧元/美元 $1.318 $0.001 +0.08% +0.61%
美元/澳元 1.028 -0.009 -0.91% -0.71%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李婷仪 审校 王兴亚)
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路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。