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货币新闻 | 2013年 5月 2日 星期四 09:39 BJT

芝加哥期市：大豆连跌两个交易日后小幅上涨，玉米持稳

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合约 价格 变动 涨跌% 2日涨跌 30日移动均值 RSI

CBOT小麦 721.50 0.50 +0.07% +0.70% 708.52 52

CBOT玉米 646.50 -0.25 -0.04% -2.01% 645.52 63

CBOT大豆 1375.25 2.25 +0.16% -2.38% 1361.95 51

CBOT稻米 $15.30 $0.03 +0.16% +2.51% $15.52 48

美国原油 $90.83 -$0.20 -0.22% -2.81% $92.62 46

汇率

欧元/美元 $1.318 $0.001 +0.08% +0.61%

美元/澳元 1.028 -0.009 -0.91% -0.71%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李婷仪 审校 王兴亚)

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