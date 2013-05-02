《中国报摘》--其他报纸重要消息5月2日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
**上海证券报**
--中国国家发改委近日出台文件明确，太阳能光伏行业将列入加快和简化审核发债重点支持范围，行业目前面临的最大难题有望纾解。政策利好还有，国家能源局近日研究部署了10项重点工作，具体包括抓紧组织电网发展规划论证拟定；关注风电、光伏发电发展中的突出问题等内容。
--中国证券业协会等7家单位联合主办、近20家调解组织发起的首届北京调解论坛近日举行，论坛期间成立了“北京调解联盟”。
**证券时报**
--Wind资讯数据显示，2013年一季度全部券商集合理财产品持有基金市值为301.7994亿元，占总值比例为13.63%，占净值比例为14.13%，环比减持接近7%。
**第一财经日报**
--上海农商行董事长胡平西日前在股东大会上表示，该行也在考虑A股上市和H股上市的先后顺序，而在未来条件成熟的情况下，仍倾向以A股上市为主。该行年初基本完成房地产权属规范工作，上市障碍基本扫除。
**金融时报**
--中国开发性金融促进会成立大会日前在北京举行。
--今年一季度，人民银行营业管理部对北京15家典当行、11家小额贷款公司、10家融资性担保公司、4家投资公司的民间融资状况进行了问卷调查。结果显示：民间融资中介机构费率小幅回落，民间借贷市场活跃程度下降。（完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。