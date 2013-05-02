版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 09:22 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月2日

**上海证券报**

--中国国家发改委近日出台文件明确，太阳能光伏行业将列入加快和简化审核发债重点支持范围，行业目前面临的最大难题有望纾解。政策利好还有，国家能源局近日研究部署了10项重点工作，具体包括抓紧组织电网发展规划论证拟定；关注风电、光伏发电发展中的突出问题等内容。

--中国证券业协会等7家单位联合主办、近20家调解组织发起的首届北京调解论坛近日举行，论坛期间成立了“北京调解联盟”。

**证券时报**

--Wind资讯数据显示，2013年一季度全部券商集合理财产品持有基金市值为301.7994亿元，占总值比例为13.63%，占净值比例为14.13%，环比减持接近7%。

**第一财经日报**

--上海农商行董事长胡平西日前在股东大会上表示，该行也在考虑A股上市和H股上市的先后顺序，而在未来条件成熟的情况下，仍倾向以A股上市为主。该行年初基本完成房地产权属规范工作，上市障碍基本扫除。

**金融时报**

--中国开发性金融促进会成立大会日前在北京举行。

--今年一季度，人民银行营业管理部对北京15家典当行、11家小额贷款公司、10家融资性担保公司、4家投资公司的民间融资状况进行了问卷调查。结果显示：民间融资中介机构费率小幅回落，民间借贷市场活跃程度下降。（完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐