《中国报摘》--其他报纸重要消息5月2日

--中国国家发改委近日出台文件明确，太阳能光伏行业将列入加快和简化审核发债重点支持范围，行业目前面临的最大难题有望纾解。政策利好还有，国家能源局近日研究部署了10项重点工作，具体包括抓紧组织电网发展规划论证拟定；关注风电、光伏发电发展中的突出问题等内容。

--Wind资讯数据显示，2013年一季度全部券商集合理财产品持有基金市值为301.7994亿元，占总值比例为13.63%，占净值比例为14.13%，环比减持接近7%。

--上海农商行董事长胡平西日前在股东大会上表示，该行也在考虑A股上市和H股上市的先后顺序，而在未来条件成熟的情况下，仍倾向以A股上市为主。该行年初基本完成房地产权属规范工作，上市障碍基本扫除。