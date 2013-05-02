港报财经评论:第一个炒爆的资产--信报5月2日

阿May终于来到，但市场气氛却是两码子的事。港股在4月开始下跌，月中有外资看淡的投资者唱淡中国，部分股份逆市抗跌。上周恒指跌至21,500点后大幅反弹，完全是看好的投资者挟仓的技术因素。大市调整至今，近日反弹意味着看淡的投资者再沽空，要借货也不易，坏消息出得七七八八，看好的投资者开始部署反攻。昨日金融峰景对Sell in May做了一个统计分析，结论是Sell in May不可尽信。客观分析的话，眼下美股或有Sell in May的风险，反之港股应该是Buy in May。中国内地公布4月份PMI数据50.6，较3月份数据50.9有所回软，但经济复苏动力减弱的预期，上周汇丰编制的4月份PMI早已透露一二，今日可观察港股对经济数据的反应。然而，恒指在4月18日跌穿21,500点，坏消息包括美股急挫、金价急跌、内银股沽空等，加上PMI等负面数据，中国股票面对盈利、宏观、政治等因素，均早已成为看淡的投资者借势造淡的理由，如果市场对坏消息反应不大，将意味着大市开始筑底。

值得一提的是，强势股续强，多个弱势板块出现?光，例如内险股、内银股、基建股，均有利这批弱势股份回稳。港股持续见资金轮动，有些板块应该趁调整吸纳，内房股及濠赌股均属这类别，内房股最早跌，也是最早回升的板块。上周濠赌股回升后，藉中联办打贪消息调整，可以再吸纳。然而，自去年业绩公布后，投资者在选股上已有明显分野，各个板块的股份强弱分明，强势股率先跑出，例如内房股华润置地 、世茂 开始挑战1月高位阻力，濠赌股以新濠 、永利 走势较强。虽然港股持续调整，但资金一直在投资中国，只是股市受到不明朗因素困扰，资金全面转入债市。过去几个月，资金未有债转股，反而一直债转债，多间中资公司续发行海外美元债、点心债，特别是近期人民币汇价持续创新高，点心债对投资者的吸引力进一步提高。

到目前为止，市场对资金大转移的判断过于一厢情愿。在这个资金泛滥时代，再低的利息，都阻止不了资金流入债市，苹果发债是最好的证明。苹果成功发债，破纪录发行170亿美元债券，较市场预期的150亿美元还要高。苹果一共发行6款债券，2笔浮息，4笔定息，最大一笔是10年期定息债券，定价是美债息加息差75点子，即约2.42厘；另一笔30年长债定价则是美债息加息差100点子，即约3.88厘。在这样低息的环境，苹果发债毫无难度，何况成本如此低。(B02)

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博美元反弹时机未到/苏子

美元汇价一如预期般下挫，而近日推动美元成功破关而下的动力，主要来自前晚欧罗兑美元终于向上突破了100天SMA关键阻力。不过，由于市场仍在等待联储局及欧洲央行的议息结果；加上本周五美国公布的4月就业报告结果，亦随时会令汇市出现翻天覆地的巨变，因此，欧罗兑美元在突破100天SMA阻力后未见有太多跟进买盘入市，使汇价升至1.32关口附近已遇上严峻阻力，暂时未能在破位后出现逾百点子的升幅。幸而昨天欧罗兑美元向下的调整一直守稳在100天SMA支持以上，反映汇价稍后仍有进一步破关而上的动力。由于前晚欧罗兑美元在突破100天SMA阻力后，已经受到美汇指数跌破上月16日的81.72低位支持，以及2月1日的78.92低位升至上月4日的83.49高位的38.2%调整目标，即81.74关键支持，故相信是次欧罗兑美元的破位应是真突破，而美元自上周三开始的弱势亦不会这么快便结束，故投资者暂时不宜逆势入市博美元反弹。

倘若本周五美国公布的就业报告令美汇指数成功跌至50周SMA支持以下收市，将反映美元自今年2月初开始的上升浪已正式告一段落，美元看淡的投资者可望于5月吐气扬眉，投资者宜顺势采取候高建立美元短仓的策略。近日美元的走势明显转劣，并令欧罗及加元均见受惠于美元的弱势。虽然欧罗及加元均能呈现强势，但由于加元的波幅向来不及欧罗般大，而且美元兑加元的100天SMA支持与一算心理关口相若，若稍后未能破关而下并止跌回稳，欧罗兑美元则继续走高，将有利欧罗跑赢加元。

换言之，欧罗兑加元稍后有机会在美元弱势下，向上作出重大突破。目前欧罗兑加元的重要阻力位分别为200天SMA的1.3695及今年2月初的1.3709高位，提防欧罗汇价若全面转强后，欧罗兑加元有机会突破上述阻力，随后挑战1.40心理关口。(B08)