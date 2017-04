港报财经评论:第一个炒爆的资产--信报5月2日

阿May终于来到,但市场气氛却是两码子的事。港股在4月开始下跌,月中有外资看淡的投资者唱淡中国,部分股份逆市抗跌。上周恒指跌至21,500点后大幅反弹,完全是看好的投资者挟仓的技术因素。大市调整至今,近日反弹意味着看淡的投资者再沽空,要借货也不易,坏消息出得七七八八,看好的投资者开始部署反攻。昨日金融峰景对Sell in May做了一个统计分析,结论是Sell in May不可尽信。客观分析的话,眼下美股或有Sell in May的风险,反之港股应该是Buy in May。中国内地公布4月份PMI数据50.6,较3月份数据50.9有所回软,但经济复苏动力减弱的预期,上周汇丰编制的4月份PMI早已透露一二,今日可观察港股对经济数据的反应。然而,恒指在4月18日跌穿21,500点,坏消息包括美股急挫、金价急跌、内银股沽空等,加上PMI等负面数据,中国股票面对盈利、宏观、政治等因素,均早已成为看淡的投资者借势造淡的理由,如果市场对坏消息反应不大,将意味着大市开始筑底。

值得一提的是,强势股续强,多个弱势板块出现?光,例如内险股、内银股、基建股,均有利这批弱势股份回稳。港股持续见资金轮动,有些板块应该趁调整吸纳,内房股及濠赌股均属这类别,内房股最早跌,也是最早回升的板块。上周濠赌股回升后,藉中联办打贪消息调整,可以再吸纳。然而,自去年业绩公布后,投资者在选股上已有明显分野,各个板块的股份强弱分明,强势股率先跑出,例如内房股华润置地 、世茂 开始挑战1月高位阻力,濠赌股以新濠 、永利 走势较强。虽然港股持续调整,但资金一直在投资中国,只是股市受到不明朗因素困扰,资金全面转入债市。过去几个月,资金未有债转股,反而一直债转债,多间中资公司续发行海外美元债、点心债,特别是近期人民币汇价持续创新高,点心债对投资者的吸引力进一步提高。

到目前为止,市场对资金大转移的判断过于一厢情愿。在这个资金泛滥时代,再低的利息,都阻止不了资金流入债市,苹果发债是最好的证明。苹果成功发债,破纪录发行170亿美元债券,较市场预期的150亿美元还要高。苹果一共发行6款债券,2笔浮息,4笔定息,最大一笔是10年期定息债券,定价是美债息加息差75点子,即约2.42厘;另一笔30年长债定价则是美债息加息差100点子,即约3.88厘。在这样低息的环境,苹果发债毫无难度,何况成本如此低。(B02)

博美元反弹时机未到/苏子

美元汇价一如预期般下挫,而近日推动美元成功破关而下的动力,主要来自前晚欧罗兑美元终于向上突破了100天SMA关键阻力。不过,由于市场仍在等待联储局及欧洲央行的议息结果;加上本周五美国公布的4月就业报告结果,亦随时会令汇市出现翻天覆地的巨变,因此,欧罗兑美元在突破100天SMA阻力后未见有太多跟进买盘入市,使汇价升至1.32关口附近已遇上严峻阻力,暂时未能在破位后出现逾百点子的升幅。幸而昨天欧罗兑美元向下的调整一直守稳在100天SMA支持以上,反映汇价稍后仍有进一步破关而上的动力。由于前晚欧罗兑美元在突破100天SMA阻力后,已经受到美汇指数跌破上月16日的81.72低位支持,以及2月1日的78.92低位升至上月4日的83.49高位的38.2%调整目标,即81.74关键支持,故相信是次欧罗兑美元的破位应是真突破,而美元自上周三开始的弱势亦不会这么快便结束,故投资者暂时不宜逆势入市博美元反弹。

倘若本周五美国公布的就业报告令美汇指数成功跌至50周SMA支持以下收市,将反映美元自今年2月初开始的上升浪已正式告一段落,美元看淡的投资者可望于5月吐气扬眉,投资者宜顺势采取候高建立美元短仓的策略。近日美元的走势明显转劣,并令欧罗及加元均见受惠于美元的弱势。虽然欧罗及加元均能呈现强势,但由于加元的波幅向来不及欧罗般大,而且美元兑加元的100天SMA支持与一算心理关口相若,若稍后未能破关而下并止跌回稳,欧罗兑美元则继续走高,将有利欧罗跑赢加元。

换言之,欧罗兑加元稍后有机会在美元弱势下,向上作出重大突破。目前欧罗兑加元的重要阻力位分别为200天SMA的1.3695及今年2月初的1.3709高位,提防欧罗汇价若全面转强后,欧罗兑加元有机会突破上述阻力,随后挑战1.40心理关口。(B08)