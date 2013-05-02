中国新债：财政部下周三将续招标发行300亿元固息国债，期限三年

路透上海5月2日 - 中国财政部公告称，将于下周三(8日)在银行间和证交所债市，跨市场招标续发行300亿元人民币固息国债，为今年第四期三年品种第一次续发。

刊登在中国债券信息网的公告显示，本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同，按年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，进行甲类成员追加投标。

该期债5月9日至5月13日进行分销，5月15日起与原发行部分合并上市交易。

财政部今年第四期记账式附息国债 从2013年1月31日开始计息，1月30日进行了首次招标，中标利率为3.10%。(完)

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