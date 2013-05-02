中国新债：财政部下周三将续招标发行300亿元固息国债，期限三年

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透上海5月2日 - 中国财政部公告称，将于下周三(8日)在银行间和证交所债市，跨市场招标续发行300亿元人民币固息国债，为今年第四期三年品种第一次续发。
刊登在中国债券信息网的公告显示，本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同，按年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，进行甲类成员追加投标。
该期债5月9日至5月13日进行分销，5月15日起与原发行部分合并上市交易。
财政部今年第四期记账式附息国债 从2013年1月31日开始计息，1月30日进行了首次招标，中标利率为3.10%。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 吴芳/边竞; 审校 杨淑祯)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。