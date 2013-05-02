专栏节选 :人民币升值的忧与喜--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月2日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 不少人误以为央行对新台币采取紧钉美元或以「浮动汇率」管理，但过去五年来，新台币与人民币的连动比全球其他货币都来得密切；不管与人民币的相关性是否为央行的潜规则，但这确实合乎现况。

台湾对中国出口几乎占总出口的半数，在中国投资的资本也相当于每年ＧＤＰ的一半。此外，中国观光客对台湾内需的重要性也与日俱增，因此新台币的波动无法自外于人民币的走向。

一月起，新台币快速重贬，几与韩元同步，想必是对日圆剧贬做出的回应；但意外的是，人民币汇价却创了一九九三年贬值三三％后以来的新高。部分分析师认为，九七年的亚洲金融风暴，人民币先前的剧贬，导致其他亚洲国家出口大量萎缩，要负一部分责任。现在日圆大贬二三％，贬势似乎还没结束，亚洲出口商恐怕要面临另一波沉重压力。然而，这回中国俨然成了救「市」主。

人民币与亚币脱钩有两个重要原因，一是中国试图扮演区域领导者的角色，代亚洲国家承受经济冲击，以赢得各国信任，进而扩张其影响力。其二，北京决策者衡量各方要素后认为，中国不可能亦步亦趋地跟着日圆走，因此不宜蹚这趟浑水。

人民币紧钉美元长达十一年，自二○○五年汇改后，人民币便持续升值，只有在○八、○九年金融海啸期间，暂缓升值脚步。人民币升值的部分原因，一是全球贸易伙伴要求中国进行货币改革，另一则是来自国内政策的考量。

中共中央政治局近期召开会议强调，要稳中求进，坚持以提高经济发展品质和效益为中心，并提出宏观政策要稳住、微观政策要放活，金融领域潜在风险也需要加强防范，暗示中国无意采取如○八年金融海啸后积极的扩张性政策。

如果北京认为他们无法或不想追随日圆贬值脚步，并不会寻求进一步的刺激政策，那么仰赖资本支出和出口的经济肯定会衰退。因此，决策者就被迫追寻更深层的金融改革；也就是说，不仅汇改，包括价格和利率改革、资本帐自由化，以及税务改革等都箭在弦上。

尤其是资本帐自由化，可望松绑流入中国资本限制，让外国投资人更易买入股票、不动产或投资厂房，这样的资本帐流入，可望带动人民币进一步升值。在资本成本降低及竞争提高下，也有助刺激国内经济。

这样的趋势发展将有利台湾的金融业。因为随着台商扩大中国的投资活动，银行扩大放款基础，人民币离岸交换市场可望活络起来，并成为获利丰硕的筹资中心。不过这样也会加速台湾的资本流出，使得原本已趋低迷的台股成交量进一步萎缩。

尽管到目前为止，这个发展规画仅止于想像，但台湾未来只有两条路可走，一是提高两岸资金流动门槛，以减缓资本流出速度；另一个就是让资本市场更加自由化，强化台湾金融业的竞争力。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.