中国资管：中信信托临时取消三峡全通债权拍卖，称已找到接手人

路透北京5月2日 - 有望成为刚性兑付终结者的中信信托三峡全通信托计划，目前来看又一次成功化险为夷。通过转让债权，既避免了刚性兑付，又维护了投资人利益。

原定于五一假期前最后一个工作日的债权拍卖临时取消，原因是一天前突然有人接手。中国信托行业首例债权拍卖，而非抵押品拍卖的案例流产，也显示出金融机构在与地方政府博弈中的优势。

中信信托上周日（4月28日）发布公告称，截至4月27日，已有债权受让人与受托人签署债权 转让协议，为维护全体受益人的权益，减少费用支出，受托人决定中止原定于2013年4月28日举行的公开拍卖。

但是在公告中并未透露具体的受让人信息，只是称据债权转让协议约定，转让价款将进行分期支付。

“搞拍卖就是为了给地方政府施压。他们会想办法给兑(付)了的。”中信信托某高管在4月24日对路透表示。

据中证报援引知情人士透露，这笔信托贷款已经被偿还，但资金来源该人士表示不知情，据猜测可能是当地国资或关联公司。

南方某区域的地方信托公司人士则称，中信信托类似与“央企”背景，敢和地方政府叫板。而且也深知地方政府舍不得卖掉价值30亿的土地。

三峡全通的事件始自去年年底，当期的贷款利息未如期支付，加之中信信托是中国规模最大的信托公司，立刻引起各界关注。

2011年12月28日，中信信托有限责任公司发起设立的"中信制造-三峡全通贷款集合资金信托计划"依法成立，分4次分别募集完成,信托本金共计人民币133,350万元人民币,信托期限为18个月,全部为现金形式认购.信托受益权分层分类,其中优先级信托本金99,993万元,期限为各类成立日起12个月,可延长3个月.

该信托资金全部用于向宜昌三峡全通涂镀板有限公司发放流动资金贷款.且宜昌国资委旗下的宜昌市夷陵国有资产经营有限公司拿出面积为2,800亩的两块住宅和商业用地(估价不低于30.7亿元)为本信托计划的还款提供抵押担保,抵押率为36.16%;同时按照与优先级1∶3的比例,以3.34亿元认购该信托计划的普通级受益权.

而去年底的"中信制造-三峡全通贷款集合资金信托计划第四次临时信息披露"显示,三峡全通公司未能于2012年12月20日按时向信托专户支付当期贷款利息7,456.4875万元,导致本信托计划当期信托收益无法实现分配,贷款本息面临不能如期收回的风险.