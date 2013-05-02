港报财经评论：央行也买股，风险须考虑--经济日报5月2日

央行也买股，风险须考虑/林瑞芬

恒指周二收报22,737，仍受制于100天线。今日才是港股真正5月起步点，皆因A股复市。欧元区3月失业率升至12.1%，创历史新高，令市场更为憧憬欧洲央行会作出减息回应，如憧憬未能实现，那对股市或有震荡。至于美国议息的结果预期，料无惊喜。欧、美央行，加上日本央行，形成全球流动性资金池充裕，债市息率超低，回报微。大环境下，连央行也迫不得已增加股票投资的注码。据早前央行杂志以及英格兰皇家银行集团对60家央行进行了一项调查的结果显示，有23%的央行称已经拥有股票或正计划购买股票，以追求更高回报。事实上，各国央行目前共拥有10.9万亿美元外汇储备，日本银行拥有全球第二大外汇储备，4月日本银行就披露了将会把所持有股票交易所交易基金在2014年提高到3.5万亿日圆，相当于将当前数量翻一番以上。以色列国家银行去年首次开始买进股票，捷克国家银行已将股票投资占外汇储备比重提高至10%。

提供数据想像而言，全球股票市值为55万亿美元，据国际货币基金组织的数据显示，各国央行外汇储备在2012年为10.9万亿美元，即使话相当于全球股票市值的20%。当然，央行不可能动用所有外汇储备投入股票市场，但未来央行如此趋势持续，构成环球股市之推手。早前，投行猛SELL主权国债券，最终弄致爆煲，要找寻收入新出路，投行高管猛向央行落嘴头SELL股票也见着迹，无疑，目前更加错综复杂的金融世界之中，超低银行存款息率环境下，股民辛苦赚来的工资，作进行稳健投资，只求保本保值已困难，要求更为高超的回报率更难。须知世上无免费午餐，当投行抛出更高回报产品时，但绝不表示这些更高的预期收益必须实现。现实之中，更高的投资风险，导致更加不确定的结果，收益的概率分布更广。套用股票投资身上，对高风险未必构成高回报的实况易明。

近日中国内地已公布制造业PMI4月为50.6，预期50.7，前月为50.9。大家都知道情况是复苏活力疲弱。再回想去年12月至1月，当A股起势借经济复苏而冲刺时，当其时以为投入高风险的重工业股份博周期回升时，现况是否又是一定高回报。且看钢铁股中产品最有竞争力的鞍钢 在1月炒完现回落，已迅速返回去年11月起势炒风起点时。由此可见，高风险未必一定保证高回报。(B05)

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A股筑底，内险更强/余少文

H股派发首季成绩表差不多结束，只有50%股份盈利录得增长，表现令人失望。但电力股维持去年强势成为首季增长最强行业，保险股跟随其后。由于一直憧憬中国内地A股筑底，一旦走出谷底，保险股下半年业绩可更强。中国内地股市连跌三个月，上证综合指数更跌穿2,200点，是五个月来最低月度收市。但国企指数4月出现逆转，结束2月和3月跌势，逼近11,000点，表现好过A股。只是H股今年首季整体业绩只是一般，若然第二季缺乏表现，小心国指也要随A股继续整固。目前已有93只H股公布了首季业绩，粗略计算，合计盈利约3,842亿元人民币，同比增长11%，及在可比的股份下则环比增长36%。虽然有83%股份在首季录得盈利，但整体股份中只有50%录得增长或亏转盈，其中金风科技 、北京北辰 、晨鸣纸业 、比亚迪 、华电国际 等升幅超过三倍，主要是去年同期盈利偏低。

最赚钱股份依然是内银股，十大最赚钱H股，内银股占去七个席位，工、建、农、中占去首四位，若然剔除内银股，H股首季盈利1,164亿元人民币，同比增长只有8%，在可比股份下环比增长降至18%。以行业作比较，电力及相关股份表现最好，平均增长64%；其次是摆脱A股首季下跌影响的保险股；内银股则如预期只增长11%；钢铁和航运股亏损收窄。可惜马鞍山钢铁 、重庆钢铁 、中海发展 等都发出上半年盈警，并指行业仍处低迷，不排除相关股份的股价仍要整固。展望第二季，已有多只股份率先发出盈喜，是近数季较少见现象，尽管钢铁股发盈警，但首季业绩较去年第四季已有改善，尤其鞍钢股份 结束五个季度亏损而录得盈利，马钢首季虽蚀3.9亿元人民币，却是五个季度蚀得最少一季，不排除钢铁业最坏情况已过去。而一直看好的电力股，如华电在盈喜指出电煤价格下跌，即使华能国际 和大唐发电 去年第二季业绩已强劲增长，相信今年上半年盈利增长并不是问题，惟升幅可能放缓，加上股价已随业绩好转而上升一年多，小心股价有逆转的可能性。

继续看好保险股第二季业绩，虽然首季业绩好而股价跌足一季，应是股民担心中国内地经济未有起色而沽售跟经济和股市息息相关的保险股。由于A股已连跌三个月，总是憧憬5月可以回升，尤其上证PE只有11.7倍，是历史低位水平，加上今年预测PE9.4倍，又总是预期A股在筑底；或者又会被人闹，惟见热钱持续流入中国内地，股市却未走高，自然又再阴谋论认为外资在收集A股中，只要A股结束调整，则保险股未来盈利有望大升，股价自然可以回升，继续看好中国人寿 、中国平保 、中国太保 等保险股。(B06)