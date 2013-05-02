专栏节选 :惊见台湾企业竞争力每况愈下--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月2日出版的当期「老谢开讲」专栏) ︽今周刊︾从二○○四年开始参与「两岸三地一○○○大企业」评比的工作，今年已进入第十年，但年年看企业排行榜，心中都有说不出的感慨，最直接的感想是，中国的企业步步进逼，台湾企业竞争力每况愈下。

我在书房的书架上，拿起一本○七年五月四日出版的五四一期︽今周刊︾，逐一看着排名，那一年是金融海啸来袭前的一年，正是全球景气最好的时候，台湾的企业在两岸三地前一千大企业中，拿到十九席，排名最高的是台积电的第十名，那个时候市值是一．七四兆新台币，鸿海排第二十名，市值是一．一一九兆新台币，第三十名的台塑石化六七三三亿新台币；之后是国泰金（三十三名）、中华电信（三十四名）、南亚（四十四名）、中钢（四十八名）、友达（五十六名）、联发科（六十一名）、台塑（六十三名）、联电（六十四名）、台化（六十六名）、华硕（八十四名）、兆丰金（九十名）、奇美电子（九十一名）、富邦金（九十四名）、群创（九十六名）、鸿准（九十七名）、宏达电子（九十九名）。也就是说，两岸三地前一百大企业，台湾企业进榜有十九家之多，占了将近二○％。

**面板业堪称台湾产业大输家之一**

到了今年的两岸三地一千大企业排名，台湾企业只剩下十二家；其中，台积电市值成长到二．七四八兆新台币，勇夺第九名，其余都是衰退居多。常胜军鸿海退到第三十二名，市值缩水到九二四四亿元，台塑石化变四十三名，其他依次是中华电信（四十五名）、联发科（六十六名）、南亚（七十一名）、台塑（七十五名）、国泰金（七十九名）、富邦金（八十六名）、中钢（八十八名）、台化（八十九名）与台湾大哥大（一百名），台湾企业进入两岸三地前一百大足足少了七家；从上榜家数变少，可以想见台湾企业竞争力是往下掉的。

最显着的是台塑四宝排名一直往后退，中钢排名从四十八变八十八名，从名单上消失的企业最显着的是面板的友达、奇美电、群创，都从前段班退出来了。○七年单是友达市值就达三九四六亿元，奇美电也有二三五四亿元，群创则是二二五二亿元，台湾面板三强，市值总和达八五六四亿元。现在群创与奇美电合并，市值加起来只有一六五四亿元，连前二百大都排不进去；更惨的是，友达的市值从三九四六亿元缩水剩下一二○○亿元，台湾面板业堪称是台湾产业大输家之一。

另一个显着的变化，是一直以来都是两岸三地最有竞争力的台湾企业典范鸿海集团，呈现稳定下滑的局面。鸿海在○七年是两岸三地排名第二十大企业，那一年，两岸三地前百大企业，鸿海集团有三家进榜，除了鸿海之外，鸿准「卡」进九十七名，但黑马则是富士康，股价在香港挂牌，瞬间冲上二十七．七港币。那一年，富士康排名冲到两岸三地第二十七大企业，市值高达七○六九亿新台币。

如今，富士康市值狂跌到剩二二四亿港币，换算新台币只有八百多亿元。富士康在○七年曾一年大赚七．二一亿美元，去年则大赔三．一六亿美元，成了郭台铭沉重的包袱。

而今年以来，鸿海兵团股价频频破底，鸿海创了七十五．五元新低，鸿准也创了七十七元新低价，富士康也一度跌到二．六港币。可以看出，今年苹果没有新产品，连累鸿海很大，加上中国生产基地工资大增，郭台铭陷入空前未有的考验。

**宏达电堪称两岸三地市值起落最大的企业**

跟着郭台铭浮沉最显着的是比亚迪。○九年，比亚迪股价曾写下八十八．四港币新天价，一○年市值挺进到七一七六亿新台币，勇夺两岸三地百大企业的第三十四名；○八年全年净利十．二一亿人民币，○九年虽跳升到三十七．九二亿人民币，连股神巴菲特都觉得惊艳。但是好景不常，比亚迪去年净利锐减剩下八一三八万人民币，市值剩下二二二亿港币，正好与富士康在伯仲之间。从富士康与比亚迪的「挣扎」，很清楚可以看见代工业面临的窘境。

富士康与比亚迪都是起落很大的产业，台湾的宏达电起起落落也很大。一一年宏达电股价创了一三○○元历史天价，市值达一兆二六二亿元，宏达电那一年市值勇夺两岸百大第二十七名，一度超越鸿海。不过这两年名次一直向下滑落，一二年是九十二名，今年退到一四五名，市值只剩下二三七三亿元；两年之间，宏达电市值折损近一兆元，堪称是两岸三地市值起落最大的企业。

与宏达电形成对照组的是联发科，○七年联发科市值三七五七亿元，两岸三地排名六十一名，但去年业绩衰落，联发科排名掉到一一九名，但今年又以四九二五亿元市值夺回第六十六名的宝座。今年苹果优势不再，非苹阵营逐渐蹿起，中国低价智慧型手机成长显着，联发科的低价手机晶片在中国市场打败高通，股价稳稳向前行，排名继续往上走，很有希望。

从两岸三地一千大的评比中，我们还发现几个有趣的特色。一是两岸金融产业差距愈拉愈大，中国的银行业扩大市场，发展愈来愈大，像工商银行、建设银行、农业银行及中国银行都跻身十大；若加上香港滙丰控股，十大中有一半是银行。十一名到二十名的金融机构则有中国人寿、渣打银行、交通银行、中国平安、友邦保险及民生银行，金融机构占了六家。

之后则有兴业银行、中银香港、恒生银行、中信银行、浦发银行、中国太保，在中国及香港两地上市的金融机构，排名都在前三十五名以内。

反观台湾的金融机构，排名最前的国泰金控，只能以四二一○亿元的市值列第七十九名，富邦金则紧追其后，排名第八十六名，后面排得上名的是一三一名的兆丰金。台湾金融机构市值之小，甚至比不上制造业。像台资企业在香港挂牌的中国旺旺，以六一○九亿元市值排名第五十一名，康师傅的四三○二亿元排名七十七名，都比国泰金控及富邦金控要大得多。有趣的是，有一点台资背景的鞋业大厂百丽国际，市值竟与国泰金控相差不多，富邦金控市值则与香港著名的银楼周大福，旗鼓相当。

**台湾金管会困死台湾金融业**

中国四大国有银行，市值最大的是六兆多元，最小的中国银行也有三．八六兆元，但台湾最大的金控则有四千多亿元，连十分之一都不到；中信银行、浦发银行市值也都到达九千多亿元，已是国泰金控与富邦金控的一倍多。现在连中国的城市银行也跟上来了，北京银行市值三六四四亿元，排第九十九名，华夏银行三四二八亿元，排名一○二名，连重庆农村商业银行市值都有一七二六亿元，而这种「小银行」，台湾三商银也跟不上。

台湾金融机构的另一个威胁，是证所税造成的股市量缩，台湾证券业陷入困局，如今两岸证券业版图差距拉得更大。中国最大纯证券公司中信证券，市值达六七四七亿元，排名四十八名。中国的海通证券市值也有四七五五亿元，排名六十九名，广发证券三八二四亿元，排名九十三名，与台湾知名的大润发｜｜高鑫控股市值旗鼓相当。

还有中国中型券商如华泰证券，市值竟然能与兆丰金控平起平坐；方正证券、兴大证券、宏源证券市值都超过二千亿元，台湾最大的证券集团元大金控，市值也不过才一四七一亿元，连两岸三地前二百大都还排不进去。

不管是银行或证券业，台湾最大的特色就是市值很小，下一阶段若政府开放陆资来台参股，台湾的金融业不但并不了大陆的金融机构，只能束手等候中国金融机构来把台湾的金融机构并掉。就像工商银行宣布入股永丰银行二○％，对工商银行来说，只是举手之劳而已，台湾的金管会困死台湾的金融业，从两岸三地一千大看得最清楚。

二是在全球化时代，中国有十三亿人的大市场，对台湾各个产业的压力，正与日俱增中。如石化业，中国石油以七．四一兆元排第一，中国石化以二．九兆元排第八名，中国海洋石油排第十名，前十大有三家石化产业，台湾最大的台塑石化，只能排在四十三名。

中国最大的水泥公司是海螺水泥，市值四九四七亿元，台湾最大的台泥只有一四五一亿元，亚泥仅一二三四亿元，连前二百大也排不进去。钢铁业的台湾中钢排八十八名，中国的宝钢排第九十名，两家公司市值居然相差不多。去年钢铁产业景气反转，股价大跌，钢铁企业亏损累累，中钢成了少数不亏钱的钢企，已算是难能可贵。而最近原材料价格反转向下，未来水泥、钢铁、石化及玻璃等基础建设产业，恐怕有一段苦日子要走。

三是当中国慢慢从生产基地转型，中国人富有之后，衍生的吃喝玩乐产业逐渐蓬勃发展，像是中国独具一格的白酒产业，虽然今年股价大跌，但是市值仍然十分惊人。例如，贵州茅台市值仍高达八七五二亿元，排行三十六名。中国的白酒股如五粮液，市值四○五五亿元可排八十三名，洋河股份市值三二六七亿元，居然与台达电旗鼓相当，大家耳熟能详的白酒股都是大企业。

**用心经营的台湾企业，仍然会得到肯定**

另一个突出的产业是博弈产业，在香港挂牌的博弈公司市值都很可观。最具威力的是在香港挂牌的金沙中国，排名二十三名，市值高达一．二五兆元；其次是永利澳门，市值四三六八亿元，排名七十六名；何鸿燊的澳博控股，市值四○四四亿元，排名八十四名；新濠博亚娱乐市值三八七三亿元，从去年一二五名跳升至九十一名；最后的美高梅中国市值也有二五八三亿元，排行也在一三六名，可见博彩业也是大市值企业。

还有人多吃出来的产业，台湾的旺旺，市值逾六千亿元，已是两岸三地最大食品集团。其后有两家竞争的食品大厂，一是康师傅，另一家是来自河南省漯河市的双汇发展，两家公司市值旗鼓相当。双汇发展去年营收高达三九七亿人民币，税后净利三十．六八亿人民币，过去三年成长可圈可点，未来可能是旺旺与康师傅最强劲的竞争对手。

中国本土另一家食品集团是伊利股份，市值排名从去年一八八名上升到一二八名。市值达二七一一亿元，成长潜力也值得留意。台商以通路为主的高鑫控股，市值排名九十二名，市值超过一千亿港币（约合三八一一亿新台币）；随着在中国展店达二二七家，获利每年都成长，未来仍有很大的成长空间。

另外因中国人多，可以支持出来很大的地产集团，即将到香港挂牌的万科，市值达六○八七亿元，排名五十二名；保利也以四一一九亿元，排名八十二名；碧桂园则以三○七七亿元排名一一四；龙湖地产以二七○四亿排一二九名；其他如招商地产，富力地产，华侨城，世茂房地产，市值都在二千亿元以上，相较台湾地产商就显得小而美了。 中国的大衬托出台湾的小，不过台湾也不是没有路可走，用心经营的企业仍然会得到肯定。这些年来，像正新轮胎、统一集团（含统一中国），台达电排名不断往前挺进，都是台商奋力精进的典范。

不过竞争是残酷的，企业稍不注意，很可能就被扫出榜外，例如思捷环球在○六年市值排名二十三名，○七年退至四十三名，这些年节节败退，市值剩下约八百亿元，台湾的联电一度挺进六十四名，如今市值跌到一五六九亿元，连前二百大都排不进去。 (完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.