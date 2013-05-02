《全球重要经济事件一览表》--5月2日-5月9日

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
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5月2日(四)
埃德蒙顿--加拿大央行总裁卡尼在亚伯达省发表演讲并举行记者会。
布拉迪斯拉发--欧洲央行执委会会议，会后将公布利率决议，欧洲央行总裁德拉吉并举行记者会。
伦敦--欧洲复兴开发银行总裁Suma Chakrabarti爵士就土耳其、北非及欧洲新兴经济体经济前景发表演说。
布鲁塞尔--欧盟执委会发表对欧盟成员国的春季预估及分析。欧盟经济暨货币事务执委雷恩将举行记者会。
5月3日(五)
华盛顿--美联储理事塔鲁洛在华盛顿彼得森研究所就“评估为增进金融稳定而实施的改革进展”发表讲话(1630)。
布拉迪斯拉发--意大利、芬兰、斯洛伐克、奥地利、爱沙尼亚和捷克央行总裁举行会议，主题为“20年转型经验和挑战”(0700)。
里奇蒙--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在里奇蒙风险管理协会，就“2013年5月的经济展望”发表讲话(1645)。
波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦参与“劳动城市挑战：一项为麻省规模较小城市规划的提案”的发起活动(1300)。
多伦多--加拿大央行总裁卡尼发表讲话。
东京--日本央行公布4月政策会议记录。
德国乌尔姆--德国财政部长朔伊布勒在乌尔姆大学讲话。
5月5日(日)
俄亥俄州--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在托莱多大学(University of Toledo)发表演说。
5月6日(一)
暂无重要经济事件。
5月7日(二)
德国施瓦本格明德--欧洲央行执委亚斯穆森在一场名为“政界春季讨论银行联盟”活动上发表讲话。
悉尼--澳洲央行召开利率会议。
柏林--德国和法国财长及央行人士在柏林举行会议。
5月8日(三)
伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(至5月9日)。
伦敦--前英国央行货币政策委员会成员洛马克斯、吉弗和Marian Bell在Fathom货币政策论坛讲话(0730)。
奥斯陆--挪威央行政策制定执委会召开利率会议。
芝加哥--美联储理事史坦出席芝加哥联储以银行业架构和竞争为主题的第49届年会，并参加主题为“银行借贷和融资成本：全球银行业的证据”的小组委员会会议。
5月9日(四)
伦敦--英国央行宣布利率决议。
芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在该联储第49届年会上讲话(1325)，联邦住房金融局代理局长Edward DeMarco在同一会议上讲话(1700)。
纽约--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在2013 Simon NYC会议中就货币政策发表讲话(1715)。
芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯接受彭博社记者现场访谈，谈论当前经济形势及货币政策。(1445GMT)
纽约--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在美国智库国际关系协会(CFR)发表主题为“终结‘大到不能倒’将是艰巨任务”的演讲(1200)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚; 审校 李婷仪)
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