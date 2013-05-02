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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 09:31 BJT

****《港报快速浏览》--5月2日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：检讨接待，包容差异--文汇报                                        
 港报社评：经济冷热不均，中央谋定后动--经济日报                              
 港报社评：制造业无起色，经济风险遽增--信报                                  
 港报社评：经济活力在，劳工福利改善可期--星岛日报                            
 港报社评：靠海事处自我纠正，事例证明所托非人--明报                          
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：央行也买股，风险须考虑--经济日报                              
 港报财经评论：第一个炒爆的资产--信报                                        
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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