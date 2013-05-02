更正-更新版-日本央行：部分委员对大规模宽松措施风险心存担忧--会议记录

(更正：因英文原文有误，内文第七段改为“首相安倍晋三复苏计画”，非“黑田东彦”；新增细节)

* 日本央行4月3-4日会议标志着开启大胆货币宽松

* 央行总裁黑田东彦打算两年内实现2%的通胀率目标

* 央行购买更多公债，将把基础货币规模扩大一倍

路透东京5月2日 - 日本央行4月3-4日政策会议记录显示，部分政策委员忧虑大规模买进公债实际上可能会损及放贷活动并干扰金融市场运作。

这次会议召开前的两周时间里，新任央行总裁黑田东彦迅速召开一系列会议，并努力游说九名审议委员，请求他们一致支持这项全球史上规模空前的货币宽松刺激行动。

周四公布的会议记录显示，委员们一致认为需要加大宽松力度，但由于日本央行仍处在这次货币政策试验的初期阶段，一些委员们的担忧可能萦绕不去。

“委员们全体赞同，央行应改变渐进式策略，不再采取渐增式宽松措施，”会议记录称。

会议记录显示，一位委员称，若利率下降太多，可能损及银行放贷活动，让银行更难招架利率风险，并削弱退休基金和寿险商的回报。

另一名委员亦称，市场功能可能受到干扰，关于日本央行在支应政府支出的臆测也可能会升高。

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(link.reuters.com/saj67t)

《特别报导》黑田东彦的盘算：日本央行如何发起震撼行动

会议记录并未显示央行委员是否讨论了重大结构性改革，亦即首相安倍晋三复苏计画的第三支箭，而许多分析师，包括日本央行前总裁白川方明，均表示日本央行的货币宽松要有效果，就需要结构性改革。

日本央行要在两年内达到2%通胀率的策略是每月买进约7兆(万亿)日圆债券，相当于国内生产总值(GDP)的1.4%左右。相较之下，美国联邦储备理事会(美联储,FED)每月买进850亿美元公债，规模约为美国经济的0.6%。

日本央行每月买债规模将占新发行公债的70%左右，引发机构投资人担忧自身可能被挤出市场。

日本央行上月表示，将把持有债券的剩余年限由三年提高至七年，以协助拉低长期利率。