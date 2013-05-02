更新版 1-中国数据: 汇丰4月制造业PMI终值降至50.4，经济复苏风险加大

* 汇丰中国4月制造业PMI终值降至50.4

* 出口订单下滑凸显外需风险

* 投入和产出价格大幅下行

* 预示经济复苏仍很脆弱

路透北京5月2日 - 汇丰中国4月制造业PMI回落且略逊于初值，新出口订单、就业等分项指数降至萎缩区域，通胀指标则大幅下滑，呈现与官方PMI相似的走势，反映出中国经济复苏的脆弱性。

汇丰/Markit稍早联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至50.4，虽已连续第六个月在荣枯线上方，但处于相对低位，此前公布的初值数据为50.5，上月终值为50.9。

“4月制造业增速放缓证实，在外需恶化以及去库存压力重燃之下，中国经济复苏较为脆弱。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示，通缩压力隐现也显示整体需求状况趋疲。

他认为，所有这些都可能对就业市场造成压力，进而可能导致未来几月政府在政策上有所回应。

欲览中国制造业PMI图表，请点击（link.reuters.com/xar77t - ）

Markit提供的新闻稿显示，4月中国制造业产出和新订单指数均下滑，就业指数去年11月来首降至50下方；而新出口订单从前月的50.5降至48.4，今年以来首次出现萎缩。部分受访企业表示，客户需求减弱（尤其是美国市场），导致新出口订单整体有所减少。

这与中国官方制造业PMI类似，周三公布的官方PMI意外逊于预期，降至50.6，新订单、库存等多项指数均下滑，出口订单降至荣枯线下方。

两项PMI指数也均显示生产领域的价格大幅下行，官方PMI购进价格指数从3月的50.6大幅降至40.1；汇丰PMI的投入和产出价格指数则分别创下七、八个月低位且处于萎缩区间。汇丰称原料价格大幅回落，带动了成本下降。

数据公布后，中国股市沪综指 周四早盘扩大跌幅，对中国经济敏感的澳元 下滑。

中国一季度国内生产总值(GDP)7.7%的增长率逊预期，对于二季度经济，多数分析人士预计会较前一季有所好转，路透调查的预估中值为8%，但结合最近一系列先行指标，有分析师认为经济增长的风险正在加大，二季度经济面临挑战。

工信部近期就工业形势表示，企业经营困难的状况尚未明显改观，产能过剩结构矛盾比较突出；当前有效需求不足，企业投资意愿不强，保持稳定增长难度较大。这从上周末公布的1-3月规模以上工业企业实现利润同比增速回落上可见一斑。

工业生产者出厂价格指数(PPI)近一年来处于负值也折射出内需依然低迷。

而中共中央政治局会议指出，一季度中国经济社会发展开局平稳，经济保持平稳增长。但世界经济增长动力不足，国内经济增长动力仍需要增强。宏观政策要稳住，微观政策要放活，社会政策要托底。