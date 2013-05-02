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债券 | 2013年 5月 2日 星期四 10:07 BJT

标题新闻：4月24日当周美国注册美股基金净流出6.08亿美元，全球型股票基金吸金19.1亿-ICI

注：该数据由美国投资公司协会(Investment Company Institute，ICI)提供

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