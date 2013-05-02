台湾债市：五年主流公债殖利率盘初创三个月低位，随美债续偏多

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透台北5月2日 - 台湾五年期公债102/2殖利率周四早盘再测波段低点，市场追随美国联邦储备理事会(美联储，FED)后隔夜美债走势，认为气氛持续偏多，今日不排除测试五年券今年低位0.88%。
交易员指出，尽管美联储声明没有太清楚的方向，但因台币兑美元 持续表现强劲，提供短率良好支撑，持有部位的交易商不急于停利。而在长券端，银行亦因资金持续宽松而有补券压力，配置需求令长券有一定买盘。
五年热券102/2 盘中低位暂报0.8840%续创逾三个月低位，前低为今年1月25日报0.8840%；10年公债102/6 虽交易略为清淡，但盘初仍创该券交易来新低暂报1.1721%。
交易员观察市场的最新动态：
* 整体市场气氛仍有利多头，空方认输气氛渐起。
* 五年券今日或测今年低位0.88%，此后整体关卡均有心理压力。
* 10年券102/6殖利率持续向下修正，殖利率曲线趋平不变。
* 银行端资金充裕有长券补券需求。
今日预估殖利率交易区间：
* 102/2 估在0.87%-0.90%。
本地时间9:53最新报价：
* 102/2殖利率跌0.86基点，报0.8866%。
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* 路透调查：欧央行料降息，即便此举不会提振经济 (完) (记者 林妙容; 审校 屈桂娟)
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路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。