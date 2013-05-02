台湾债市：五年主流公债殖利率盘初创三个月低位，随美债续偏多

路透台北5月2日 - 台湾五年期公债102/2殖利率周四早盘再测波段低点，市场追随美国联邦储备理事会(美联储，FED)后隔夜美债走势，认为气氛持续偏多，今日不排除测试五年券今年低位0.88%。

交易员指出，尽管美联储声明没有太清楚的方向，但因台币兑美元 持续表现强劲，提供短率良好支撑，持有部位的交易商不急于停利。而在长券端，银行亦因资金持续宽松而有补券压力，配置需求令长券有一定买盘。

五年热券102/2 盘中低位暂报0.8840%续创逾三个月低位，前低为今年1月25日报0.8840%；10年公债102/6 虽交易略为清淡，但盘初仍创该券交易来新低暂报1.1721%。

交易员观察市场的最新动态：

* 整体市场气氛仍有利多头，空方认输气氛渐起。

* 五年券今日或测今年低位0.88%，此后整体关卡均有心理压力。

* 10年券102/6殖利率持续向下修正，殖利率曲线趋平不变。

* 银行端资金充裕有长券补券需求。

今日预估殖利率交易区间：

* 102/2 估在0.87%-0.90%。

本地时间9:53最新报价：

* 102/2殖利率跌0.86基点，报0.8866%。

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