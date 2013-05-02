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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 10:22 BJT

台湾汇市：台币兑美元盘初趋升，台股平平令升势回吐

路透台北5月2日 - 台币兑美元 周四盘初上涨，汇银人士表示，美联储(FED)维持宽松货币政策令美元全线疲软，韩元走升，也令台币跟涨。

但汇银人士表示，台币盘初虽一度升破29.500的整数关卡，但台股 盘初表现平平，外资目前为止买卖皆有，但量皆不大，在缺乏推升台币的力道之下，随后台币回吐部分涨势，又回到29.5以上盘整。

汇银人士也说，盘初也见进口商在29.5左右买入美元。他们估计，今日成交不算热络，29.500的关卡可能不易再升破。

交易员观察市场最新动态：

* 韩元 盘初走升，出口商结汇及美元下跌

* 台股 早盘在平盘附近，市场关注证所税的检讨方案何时启动

* 早盘外资买卖皆有，但量均不显着。

* 央行早盘动作不大

* 本地时间09:53，台币兑美元 升9.2分报29.524.

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.460-29.560

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环球汇市新闻请见

环球经济新闻请见 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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