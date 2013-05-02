台湾汇市：台币兑美元盘初趋升，台股平平令升势回吐

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透台北5月2日 - 台币兑美元 周四盘初上涨，汇银人士表示，美联储(FED)维持宽松货币政策令美元全线疲软，韩元走升，也令台币跟涨。
但汇银人士表示，台币盘初虽一度升破29.500的整数关卡，但台股 盘初表现平平，外资目前为止买卖皆有，但量皆不大，在缺乏推升台币的力道之下，随后台币回吐部分涨势，又回到29.5以上盘整。
汇银人士也说，盘初也见进口商在29.5左右买入美元。他们估计，今日成交不算热络，29.500的关卡可能不易再升破。
交易员观察市场最新动态：
* 韩元 盘初走升，出口商结汇及美元下跌
* 台股 早盘在平盘附近，市场关注证所税的检讨方案何时启动
* 早盘外资买卖皆有，但量均不显着。
* 央行早盘动作不大
* 本地时间09:53，台币兑美元 升9.2分报29.524.
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.460-29.560
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环球汇市新闻请见
环球经济新闻请见 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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