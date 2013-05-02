日本已公布经济指标--2013/5/2

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 预估值 据 间 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四 持平 r -1.0% r 5月15日 -- 季 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y 4月 -0.3% -0.5% 5月30日 -- ) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y 3月 -0.5% -0.3% 5月30日 -- ) 工业生产(m/m) 3月 +0.2% p +0.6% r 5月16日 -- 失业率 3月 4.1% @ 4.3% -@-r 5月30日 -- 贸易收支(亿日圆) 3月 逆差3,624 逆差7,775 5月21日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 3月 +5.2% +0.8% 5月30日 -- 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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