韩国已公布经济指标--2013/5/2

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.3% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.2% +1.3% -- -- 工业生产(m/m) 3月 -2.6% @-p -0.9% @-r -- -- 失业率 3月 3.2% @ 3.5% @ -- -- 贸易收支(亿美元) 4月 顺差26 p 顺差33 r -- -- 注：p-初值; r-经修正; @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。