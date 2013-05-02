《国际主要央行公开市场操作一览》--5月2日

路透北京5月2日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划。欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行最新作出无限量购买资产的承诺；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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4/30 买入公债 51.29 04/30/2017 - 12/31/2017

4/29 买入公债 15.17 02/15/2036 - 02/15/2043

4/26 买入公债 33.78 05/15/2020 - 02/15/2023

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年4月11日-2013年5月10日期间，FED计划在滚动操作中，购买约260亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。

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《本周主要新闻》

--美国联邦储备委员会(美联储)表示，将继续执行每月购买850亿美元债券的计划，以维持低利率并刺激经济。联储亦表示，如果出于保护经济的需要，将会加快债券购买。

美联储对政府财政紧缩政策可能拖累经济表示担忧，在声明中称经济缓慢扩张。这份声明与3月会议时基本一致。联储官员称就业市场形势持续改善，对通胀的描述也没有变化，称仍将处在或低于联储制定的2%目标。但政策制定者们重申，失业率依然太高，将继续购买资产直至就业市场前景明显改善。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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4/30 六天期反向交易 1,050.11 0.75%（固定利率）

六天期定期存款 -2,025.00 0.05%

《本周主要新闻》

-- 欧洲央行表示，欧元区金融市场在去年下半年改善，但仍旧相当脆弱，任何银行业联盟计画延宕的迹象，都可能让金融市场陷入慌乱。

“尽管市况有所改善，但金融市场的状况仍旧脆弱，”欧洲央行在欧洲金融整合年度报告中称。“迈向设立单一监管机制和其他银行业联盟组成部分的进程，将是支撑今年金融市场表现的关键因素。”

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 66,140

上周三 67,470

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当期变化 -1,330

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行4月3-4日政策会议记录显示，部分政策委员忧虑大规模买进公债实际上可能会损及放贷活动并干扰金融市场运作。周四公布的会议记录显示，委员们一致认为需要加大宽松力度，但由于日本央行仍处在这次货币政策试验的初期阶段，一些委员们的担忧可能萦绕不去。

--日本央行维持货币政策不变，在广泛预期之中。本月稍早该央行宣布了大刀阔斧的经济刺激措施，以在两年内达到2%的通胀目标。日本央行此次会议一致决定，维持每年增加60到70万亿(兆)日圆基础货币量的承诺不变。央行并上修经济和物价预估，因考虑到其本月稍早推出的强力经济刺激举措会收到正面效果。

**台湾** 台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。而周三因五一劳动节假期，金融市场休市一天。 《本周主要新闻》

--台湾央行周二公布，当日共发行1,259亿台币存单，若相较存单到期金额1,151亿，存单发行余额增108亿。