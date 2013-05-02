版本:
中国
市场报道 | 2013年 5月 2日 星期四 10:33 BJT

标题新闻：加拿大央行总裁卡尼称第一季经济获得更多动能，优于央行上月预估的环比年率增长1.5%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐