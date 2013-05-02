主要国家经济指标预测--5月3日****

英国金融：消费者信贷迅猛增长，若放贷标准下滑将损及银行业--央行

路透伦敦4月4日 - 英国央行周二称，央行政策制定者担心，对英国消费者的无担保贷款迅速增长，一旦信贷标准下滑，则有可能危及银行业。 截至去年底，英国消费者借款录得十年最快增速。尽管此后增速有所放缓，但上周英国央行称，计划对相关风险进行更仔细的研究。 英国央行周二进一步详述了英国金融政策委员会(FPC)达成这一决定的更多细节，以及相关各类风险。 “整体而言，该委员会认为，相对抵押债务而言，消费者信贷不太可能通过其对家庭支出的影响给整体宏观经济稳定带来风险。不过如果伴随着信贷标准的下降，则近期消费贷这种迅猛增长态势可能会给贷款行带来较大风险，”英国央行称。 英国央行称，尽管抵押贷款在英国家庭借贷中占据更大比重，但对银行业的例行“压力测试”显示，消费贷不良有可能导致银行出现更大损失。 多数消费者信贷都是短期性质的，这就意味着消费者信贷质量的恶化 可能快于抵押贷款。 “如果（消费者信贷）近期的强劲增长是受到放贷标准放松的推动， 这料将削弱放贷机构对抗冲击的韧性。”委员会表示，并称应当“密