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亚洲 | 2013年 5月 3日 星期五 07:45 BJT

****主要国家经济指标预测--5月3日****

路透5月3日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
 5月3日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段           预估值         前值
 0130     澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)               第一季            +0.2%        +0.2%
          澳洲生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                             +1.6%        +1.0%
 0828     英国Markit/CIPS服务业PMI                         4月             52.4         52.4
 0900     欧元区PPI(较前月)                                3月            -0.2%        +0.2%
          欧元区PPI(较上年同期)                                           +0.6%        +1.3%
 1230     美国非农就业岗位(万个)                           4月         增加14.5      增加8.8
          民间就业岗位(万个)                                           增加16.0      增加9.5
          失业率                                                           7.6%         7.6%
          平均时薪                                                        +0.2%         持平
          每周平均工时                                                     34.6         34.6
          制造业就业岗位(万个)                                          增加0.5      减少0.3
 1400     美国工厂订单                                     3月            -2.6%        +3.0%
 1400     美国耐久财订单                             3月修正值               --        -5.7%
          扣除运输的耐久财订单                                               --        -1.4%
          扣除国防的耐久财订单                                               --        -4.7%
          扣除飞机的非国防资本财                                             --        +0.2%
 1400     美国供应管理协会(ISM)非制造业指数                4月             54.0         54.4
 1430     美国ECRI一周领先指标                     4月26日当周               --        130.6
 
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：             
 5月2日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段             现值       预估值
 0000     韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PM           4月             52.6           --
          I)                                                                     
 0130     澳洲建筑许可(较前月)                             3月            -5.5%        +1.3%
          澳洲民间房屋建筑许可(较前月)                                    +0.4%           --
 0130     澳洲出口物价(较前季)                          第一季            +2.8%        +4.8%
          澳洲进口物价(较前季)                                             持平        -0.5%
 0730     瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)                   4月             50.2         49.0
 0743     意大利Markit/ADACI制造业PMI                      4月             45.5         44.8
 0748     法国Markit制造业PMI                              4月             44.4         44.4
 0753     德国Markit/BME制造业PMI                          4月             48.1         47.9
 0758     欧元区Markit制造业PMI                            4月             46.7         46.5
 0800     意大利生产者物价指数(PPI)(较上月)                3月             持平           --
          意大利生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                           -0.1%           --
 0830     英国Markit/CIPS建筑业PMI                         4月             49.4         48.0
 1130     美国Challenger企业计划裁员人数(万人)             4月           3.8121           --
 1145     欧洲央行利率决议                                 5月            0.50%        0.50%
 1230     美国国际贸易收支(亿美元)                         3月          逆差388      逆差420
 1230     美国生产率                                第一季初值            +0.7%        +1.2%
          美国单位劳工成本                                                +0.5%        +0.7%
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)             4月27日当周             32.4         34.5
          美国初请失业金人数四周均值(万人)                                 34.2           --
          美国续请失业金人数(万人)                 4月20日当周            301.9        302.8
 1230     加拿大贸易收支(亿加元)                           3月         顺差0.24      逆差7.2
          加拿大出口(亿加元)                                             404.70        387.6
          加拿大进口(亿加元)                                             404.46        396.3
 1345     美国ISM-纽约企业活动指数                         4月            577.4           --
 (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                            日本与韩国                   
    欧洲                                    澳洲与新西兰                 
    中国                                    台湾                         
 
 已公布经济指标一览
    美国                                    日本                         
    欧洲                                    韩国                         
    中国                                    香港                         
    澳洲                                    台湾                         
 
 (编译 梁睿雪; 审校 王冠中)

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