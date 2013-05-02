主要国家经济指标预测--5月3日****

企业并购：东芝称将以153亿日圆购Engie所持合资公司NuGen的40%股权
路透东京4月4日 - 日本东芝周二表示，公司将以153亿日圆(1.385亿美元)收购Engie所持它们的英国核业务合资公司NuGen的40%股权。
路透5月3日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 5月3日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第一季 +0.2% +0.2% 澳洲生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +1.6% +1.0% 0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 4月 52.4 52.4 0900 欧元区PPI(较前月) 3月 -0.2% +0.2% 欧元区PPI(较上年同期) +0.6% +1.3% 1230 美国非农就业岗位(万个) 4月 增加14.5 增加8.8 民间就业岗位(万个) 增加16.0 增加9.5 失业率 7.6% 7.6% 平均时薪 +0.2% 持平 每周平均工时 34.6 34.6 制造业就业岗位(万个) 增加0.5 减少0.3 1400 美国工厂订单 3月 -2.6% +3.0% 1400 美国耐久财订单 3月修正值 -- -5.7% 扣除运输的耐久财订单 -- -1.4% 扣除国防的耐久财订单 -- -4.7% 扣除飞机的非国防资本财 -- +0.2% 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 4月 54.0 54.4 1430 美国ECRI一周领先指标 4月26日当周 -- 130.6 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 5月2日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PM 4月 52.6 -- I) 0130 澳洲建筑许可(较前月) 3月 -5.5% +1.3% 澳洲民间房屋建筑许可(较前月) +0.4% -- 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 +2.8% +4.8% 澳洲进口物价(较前季) 持平 -0.5% 0730 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 4月 50.2 49.0 0743 意大利Markit/ADACI制造业PMI 4月 45.5 44.8 0748 法国Markit制造业PMI 4月 44.4 44.4 0753 德国Markit/BME制造业PMI 4月 48.1 47.9 0758 欧元区Markit制造业PMI 4月 46.7 46.5 0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较上月) 3月 持平 -- 意大利生产者物价指数(PPI)(较上年同期) -0.1% -- 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 4月 49.4 48.0 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 4月 3.8121 -- 1145 欧洲央行利率决议 5月 0.50% 0.50% 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差388 逆差420 1230 美国生产率 第一季初值 +0.7% +1.2% 美国单位劳工成本 +0.5% +0.7% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月27日当周 32.4 34.5 美国初请失业金人数四周均值(万人) 34.2 -- 美国续请失业金人数(万人) 4月20日当周 301.9 302.8 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 顺差0.24 逆差7.2 加拿大出口(亿加元) 404.70 387.6 加拿大进口(亿加元) 404.46 396.3 1345 美国ISM-纽约企业活动指数 4月 577.4 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 梁睿雪; 审校 王冠中)
路透东京4月4日 - 日本东芝周二表示，公司将以153亿日圆(1.385亿美元)收购Engie所持它们的英国核业务合资公司NuGen的40%股权。
路透4月4日 - 多数东南亚股市周二小幅收涨，本周稍晚美国总统特朗普将和中国国家主席习近平会面；印尼股市 收在历史高点，而菲律宾股市 则是收在逾五个月高点。 东南亚股市尾随亚洲其他股市走势；上日美股下跌之后，亚洲股市表现平淡，在政局不确定性盖过美国乐观经济数据及全球制造业增长的情形下，投资人抛售股票、转向避险资产。 印尼股市收高0.8%，因澳洲东北部风灾导致铁路毁损，造成煤炭价格上涨，从而带动印尼能源股走高。 “煤炭价格在每吨大约80-82美元水准持稳后，现在再次升向每吨89美元，”雅加达马来亚银行金英证券在报告中称。 菲律宾股市收高1.4%，受房地产和金融类股涨势带动。 “菲律宾2016年企业获利相当强劲，”AB Capital Securities股市分析师Victor Felix称。 “过去几天我们还见到外资流入，扭转近期外资卖出的趋势，”Felix补充说。 新加坡海峡时报指数 收低0.3%，受到金融类股的拖累。
路透伦敦4月4日 - 英国央行周二称，央行政策制定者担心，对英国消费者的无担保贷款迅速增长，一旦信贷标准下滑，则有可能危及银行业。 截至去年底，英国消费者借款录得十年最快增速。尽管此后增速有所放缓，但上周英国央行称，计划对相关风险进行更仔细的研究。 英国央行周二进一步详述了英国金融政策委员会(FPC)达成这一决定的更多细节，以及相关各类风险。 “整体而言，该委员会认为，相对抵押债务而言，消费者信贷不太可能通过其对家庭支出的影响给整体宏观经济稳定带来风险。不过如果伴随着信贷标准的下降，则近期消费贷这种迅猛增长态势可能会给贷款行带来较大风险，”英国央行称。 英国央行称，尽管抵押贷款在英国家庭借贷中占据更大比重，但对银行业的例行“压力测试”显示，消费贷不良有可能导致银行出现更大损失。 多数消费者信贷都是短期性质的，这就意味着消费者信贷质量的恶化 可能快于抵押贷款。 “如果（消费者信贷）近期的强劲增长是受到放贷标准放松的推动， 这料将削弱放贷机构对抗冲击的韧性。”委员会表示，并称应当“密