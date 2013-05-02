中国期市动态：工业品受外盘大跌拖累早盘全线重挫，农产品表现略强

路透北京5月2日 - 中国期市主要工业品在“五·一”假期后的首个交易日全线低开，受此前美股和国际商品市场大跌拖累。沪铜盘初一度触及5%的跌停，从基本金属到能源化工等各品种跌幅均超1%。

“这波下跌主要还是受近期国内外主要经济数据不佳的影响，”新湖期货宏观分析师廉正表示，“由于国内对城镇化方案出台的预期仍在，沪铜等品种可能在大幅下跌后稳一稳，但顶多也就是个弱反弹。”

汇丰(HSBC)周四公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI) 终值降至50.4，略逊于本月初值，新出口订单分项则四个月来首度降至荣枯线下方。

受低位买盘支撑，沪铜 早盘从跌停水准略微反弹，1309合约上午第一节交易时段收报每吨49,720元，下跌3.98%。

此前连续多日反弹的黄金期价出现大幅回落，1312合约 下跌2.26%，报每克290.77元。

豆粕 和玉米 等农产品逆势走坚,主力合约涨幅在0.3%至1%不等，但棕榈油和豆油等油脂品种走势疲弱，跌幅接近2%，仍受到国内库存高企的拖累。