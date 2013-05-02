中国期市动态：工业品受外盘大跌拖累早盘全线重挫，农产品表现略强

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透北京5月2日 - 中国期市主要工业品在“五·一”假期后的首个交易日全线低开，受此前美股和国际商品市场大跌拖累。沪铜盘初一度触及5%的跌停，从基本金属到能源化工等各品种跌幅均超1%。
“这波下跌主要还是受近期国内外主要经济数据不佳的影响，”新湖期货宏观分析师廉正表示，“由于国内对城镇化方案出台的预期仍在，沪铜等品种可能在大幅下跌后稳一稳，但顶多也就是个弱反弹。”
汇丰(HSBC)周四公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI) 终值降至50.4，略逊于本月初值，新出口订单分项则四个月来首度降至荣枯线下方。
受低位买盘支撑，沪铜 早盘从跌停水准略微反弹，1309合约上午第一节交易时段收报每吨49,720元，下跌3.98%。
此前连续多日反弹的黄金期价出现大幅回落，1312合约 下跌2.26%，报每克290.77元。
豆粕 和玉米 等农产品逆势走坚,主力合约涨幅在0.3%至1%不等，但棕榈油和豆油等油脂品种走势疲弱，跌幅接近2%，仍受到国内库存高企的拖累。
美国股市周三大幅走低，因最新出炉的经济数据延续近期数据直指经济成长乏力的頽势，且经济寒暑表企业营收令人失望。此外，铜和原油期货亦出现较大跌幅，原油期货盘中一度下跌逾3美元，布兰特原油期货收在100美元之下。(完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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