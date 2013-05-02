全球金市：黄金ETF 4月创下最高流出纪录，美国金币销售激增

* SPDR Gold Trust 4月黄金流出142吨，价值66亿美元

* American Eagle金币销售增至上年同期10倍至209,500盎司

* 交易商称美国银币溢价达20%

路透纽约5月1日 - 4月黄金狂跌，加剧了基金与散户之间的分歧：基金因对黄金的表现不满意而大量抛售，而散户则逢低承接，导致实货金币及金条供不应求。

4月时，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的月度黄金流出量创下史上新高。

相反，美国铸币局(U.S. Mint)的American Eagle金币销量则升至2009年12月以来的月度新高。

包括John Paulson在内的知名对冲基金经理人和其他机构投资者，是黄金ETF的最大持有者。

“主要是(ETF中的)这些金融机构在持续抛售。我认为大量散户并未改变对黄金的看法，”加州太平洋投资管理公司(PIMCO)投资经理Nicholas Johnson表示，他协助管理PIMCO的300亿美元商品仓位。

Johnson指出，他预期亚洲方面将有大量的逢低承接买盘和央行需求，将足以抵销西方金融机构的抛盘。

4月SPDR Gold Trust的持金量较3月减少约143吨，以周三价格计算总值约为66亿美元，这是2004年11月该ETF成立以来的最大降幅。

该基金目前持有1,078.5吨黄金，这是2009年以来的最低水准，3月底时的持仓量则是1,221.26吨。

反观金币、首饰及金条销售在金价暴跌之后激增，导致供应紧张。

美国铸币局周三公布数据显示，American Eagle金币增至上年同期10倍至209,500盎司，创下2009年12月以来新高。

今年前四个月，美国金币销售增至502,000盎司，上年同期则为116,200盎司。

此外，美国铸币局的American Eagle银币4月销售亦升至逾400万盎司，2012年同月销售则是约为150万盎司。

交易商表示，American Eagle银币每盎司溢价多达5美元，溢价幅度相当于20%。部分原因在于，美国铸币局1月短暂停工后，硬币坯缺货且生产落后。(完)

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