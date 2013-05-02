《全球主要央行动态》--5月2日

以下所列为上周四下午至本周四上午(4月25日-5月2日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备委员会(美联储)表示，将继续执行每月购买850亿美元债券的计划，以维持低利率并刺激经济。联储亦表示，如果出于保护经济的需要，将会加快债券购买。

美联储对政府财政紧缩政策可能拖累经济表示担忧，在声明中称经济缓慢扩张。这份声明与3月会议时基本一致。联储官员称就业市场形势持续改善，对通胀的描述也没有变化，称仍将处在或低于联储制定的2%目标。但政策制定者们重申，失业率依然太高，将继续购买资产直至就业市场前景明显改善。

**欧洲**

欧洲央行表示，欧元区金融市场在去年下半年改善，但仍旧相当脆弱，任何银行业联盟计画延宕的迹象，都可能让金融市场陷入慌乱。

“尽管市况有所改善，但金融市场的状况仍旧脆弱，”欧洲央行在欧洲金融整合年度报告中称。“迈向设立单一监管机制和其他银行业联盟组成部分的进程，将是支撑今年金融市场表现的关键因素。”

**日本**

日本央行在4月26日宣布维持货币政策不变，在广泛预期之中。央行一致决定，维持每年增加60到70万亿(兆)日圆基础货币量的承诺不变。央行并上修经济和物价预估，因考虑到其本月稍早推出的强力经济刺激举措会收到正面效果。

本周四公布的日本央行4月3-4日政策会议记录显示，部分政策委员忧虑大规模买进公债实际上可能会损及放贷活动并干扰金融市场运作。周四公布的会议记录显示，委员们一致认为需要加大宽松力度，但由于日本央行仍处在这次货币政策试验的初期阶段，一些委员们的担忧可能萦绕不去。央行在该次会议上宣布了大刀阔斧的经济刺激措施，以在两年内达到2%的通胀目标。

**英国**

下任英国央行总裁卡尼支持有时放手让通胀更长时间高于目标的想法，同时并警告如果做过头或太频繁，有损及信誉之虞。卡尼赞扬弹性的通胀目标，称可能需要收紧货币政策来阻止失衡情况发生，且可能需要较宽松政策来阻止对经济的进一步损害。卡尼的加拿大央行任期将在6月1日结束。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯表示，他预期年底前通货膨胀率将接近2%，远低于英国央行2月时的预估。

**韩国**

韩国央行周四在一份报告称，根据2010/2012年间的数据估算，在没有通胀压力的情况下，今年韩国经济潜在增长率最低仅为3.3%。报告似乎支持了央行总裁金仲秀的看法，即只要韩国经济仍在复苏，并接近潜在增长率，就不必急于进一步放宽货币政策。

韩国央行公布的4月会议记录显示，该行在本月稍早的政策会议上以4-3的票数决定维持利率不变，有三位央行政策委员支持降息。

**其他**

新加坡金管局在半年度宏观经济评估报告中表示，该国2013年余下时间里月度平均通胀率可能低于3%，为三年来最低水平，因受到近期油价大跌以及政府打压汽车价格举措的影响。

瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)表示，瑞士央行将坚持瑞郎兑欧元的上限，并准备好在必要时无限量买入外币。

瑞典央行4月16日会议的记录显示，组成强硬派多数的四名央行官员，反对降息的态度几无软化迹象，他们并指出，房价涨势有加速迹象。