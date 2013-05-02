台湾债市：RP利率向低档靠拢，整体资金偏滥

路透台北5月2日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周四向区间低档靠拢，受央行持续适度宽松政策的带动，周二该有的月底紧缩效应没有出现，为去化资金，银行与投信在当天下午即预框今日的公司债筹码，由于新券仍相当稀缺，因此仍以到期续做为主。

一中型票券商调度人士称，客户在劳动节前夕即打电话来要券，这情形在月底相当少见。因此今日将公司债RP的续作利率向下开低1个基点，报在0.72%，“客户没有抵抗。”

另一证券商调度人士则指出，央行没有加大冲销动作，再加上近期台币升值，让市场资金泛滥。不过基于维系客户关系，并未将RP利率进一步下调，仍持稳在既有区间。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.76-0.77%，部分低至0.75%。

大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.61%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68-0.70%，与上日同。