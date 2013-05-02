台湾债市：RP利率向低档靠拢，整体资金偏滥

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透台北5月2日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周四向区间低档靠拢，受央行持续适度宽松政策的带动，周二该有的月底紧缩效应没有出现，为去化资金，银行与投信在当天下午即预框今日的公司债筹码，由于新券仍相当稀缺，因此仍以到期续做为主。
一中型票券商调度人士称，客户在劳动节前夕即打电话来要券，这情形在月底相当少见。因此今日将公司债RP的续作利率向下开低1个基点，报在0.72%，“客户没有抵抗。”
另一证券商调度人士则指出，央行没有加大冲销动作，再加上近期台币升值，让市场资金泛滥。不过基于维系客户关系，并未将RP利率进一步下调，仍持稳在既有区间。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.76-0.77%，部分低至0.75%。
大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.61%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68-0.70%，与上日同。
本周紧缩因子尚有周五台电37亿台币公司债交割。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。