中国新债：国开行下周二增发13-17期Shibor浮息债,至多200亿元

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透上海5月2日 - 中国国家开发银行 周四公告称,将于下周二(7日)第一次增发今年第14-17期Shibor基准浮息金融债(市场戏称"F4"),期限分别为一、三、五、七年,总量不超过200亿元人民币.
刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债券招标时采用的利率基准为5月6日的3个月Shibor5日均值，均采用单一价格（荷兰式）招标方式。
国开行表示，本期债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无，3年期为0.05%，5年期和7年期为0.10%;各品种均无兑付手续费。
国家开发银行4月2日招标的14-17期Shibor基准浮息债，一年至七年期各品种的中标利差分别为-65bp、-19bp、1bp和19bp。
国开行于今年初推出浮息债四债联发，包括定存基准及Shibor基准两个品种。
该次增发债具体条款如下:
第14-17期第一次增发
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发行总量 一年不超过40亿元
三年和七年各为至多50亿元
五年不超过60亿元
期限/计息方式 一、三、五、七年/浮息
利率基准 三个月Shibor
招标时间 5月7日
1/3年：9：30-10：30
5/7年：9：30-11：10
招标方式 全部采用单一利差(荷兰式)招标方式
缴款日/起息日 5月9日/4月8日
分销期 4月17日-4月18日
上市日 一年期5月13日/其余品种5月15日
基本承销额 不设立
付息频率 每三个月
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,发行人将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
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