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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 17:14 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月2日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人    注册金额 拟发规模  期限     发行日     主承销商   主体评级  起息日   上市日 
           (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日) 
=======================================================================================
*华电集团    300      40       9    5/2簿记建档  北京银行      AAA     5/3       5/6
                                                 国开行
=======================================================================================
*五矿集团    200      20       9    5/2簿记建档  农业银行      AAA     5/3       5/6
                                                 广发银行
=======================================================================================   

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日     主承销商  主体评级   起息日  上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
======================================================================================== 
*联合水泥集团  20      10       12  5/2簿记建档   农业银行    AA+       5/3      5/6
                                                  浦发银行   
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*华天实业       3       3       12  5/3簿记建档   兴业银行    AA-       5/6      5/7
控股集团        
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*招商证券      86      30        3    5/3招标     工商银行    AAA       5/6      5/7
                                       农业银行等
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*华电煤业集团  24      24       12  5/6簿记建档   交通银行    AA+       5/7      5/8  
======================================================================================== 
*海亮集团      16       4       12  5/6簿记建档   平安银行    AA-       5/7      5/8
======================================================================================== 
*重庆对外       7.2     2.2     12  5/6簿记建档   光大银行    AA-       5/7      5/8
经贸集团  
======================================================================================== 
*山西鲁晋王     4.4     2       12  5/7簿记建档   中信银行    AA-       5/9      5/10
曲发电公司  
======================================================================================== 
*浙江大唐       6       3       12  5/7簿记建档   中国银行    AA        5/8      5/9     
 乌沙山发电
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*上海梅山钢铁  33      18       12  5/7簿记建档   工商银行    AA+       5/8      5/9
                                                  建设银行  
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*江苏苏豪      10      10       12  5/7簿记建档   中信银行    AA        5/9      5/10   
 控股集团
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*无锡产业      24       8       12  5/8簿记建档   浙商银行    AA+       5/9      5/10   
发展集团 
======================================================================================== 
*开滦集团      19      19       12  5/8簿记建档   国开行      AAA       5/9      5/10    
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*北京控股集团  75      20       12  5/8簿记建档   北京银行    AAA       5/9      5/10   
                                                  光大银行
======================================================================================== 
*四川航空集团   4       2       12  5/8簿记建档   农业银行    AA-       5/9      5/10     
======================================================================================== 
*亚泰集团      40      20       12  5/9簿记建档   兴业银行    AA        5/10     5/13  
 
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中信大锰矿业    8       6       12    推迟发行    中国银行    AA         --       -- 
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大连装备制造   30       6       12    推迟发行    兴业银行    AAA        --       -- 
                         （大连港集团有限公司提供担保）   
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湖南五强        8       4       12    推迟发行    兴业银行    AA-        --       -- 
产业集团   
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湖南富兴集团   10       5       12    推迟发行    华夏银行    AA-        --       --
======================================================================================== 
山东垦利       10       3       12    推迟发行    北京银行    AA-        --       --
石化集团  
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

发行人     注册金额  拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
            (亿元)   (亿元)   (年)                                    (缴款日)
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*中粮集团    140         40      3     5/3簿记建档    工商银行    AAA     5/6     5/7 
                                                     建设银行
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*天津地铁集团 50         20      5     5/6簿记建档    工商银行    AA+     5/7     5/8 
                                                  浦发银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无    
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注:*代表新增.(完)

 (整理 康熙泽；审校 李宏薇)

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