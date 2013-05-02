《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月2日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *华电集团 300 40 9 5/2簿记建档 北京银行 AAA 5/3 5/6 国开行 ======================================================================================= *五矿集团 200 20 9 5/2簿记建档 农业银行 AAA 5/3 5/6 广发银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *联合水泥集团 20 10 12 5/2簿记建档 农业银行 AA+ 5/3 5/6 浦发银行 ======================================================================================== *华天实业 3 3 12 5/3簿记建档 兴业银行 AA- 5/6 5/7 控股集团 ======================================================================================== *招商证券 86 30 3 5/3招标 工商银行 AAA 5/6 5/7 农业银行等 ======================================================================================== *华电煤业集团 24 24 12 5/6簿记建档 交通银行 AA+ 5/7 5/8 ======================================================================================== *海亮集团 16 4 12 5/6簿记建档 平安银行 AA- 5/7 5/8 ======================================================================================== *重庆对外 7.2 2.2 12 5/6簿记建档 光大银行 AA- 5/7 5/8 经贸集团 ======================================================================================== *山西鲁晋王 4.4 2 12 5/7簿记建档 中信银行 AA- 5/9 5/10 曲发电公司 ======================================================================================== *浙江大唐 6 3 12 5/7簿记建档 中国银行 AA 5/8 5/9 乌沙山发电 ======================================================================================== *上海梅山钢铁 33 18 12 5/7簿记建档 工商银行 AA+ 5/8 5/9 建设银行 ======================================================================================== *江苏苏豪 10 10 12 5/7簿记建档 中信银行 AA 5/9 5/10 控股集团 ======================================================================================== *无锡产业 24 8 12 5/8簿记建档 浙商银行 AA+ 5/9 5/10 发展集团 ======================================================================================== *开滦集团 19 19 12 5/8簿记建档 国开行 AAA 5/9 5/10 ======================================================================================== *北京控股集团 75 20 12 5/8簿记建档 北京银行 AAA 5/9 5/10 光大银行 ======================================================================================== *四川航空集团 4 2 12 5/8簿记建档 农业银行 AA- 5/9 5/10 ======================================================================================== *亚泰集团 40 20 12 5/9簿记建档 兴业银行 AA 5/10 5/13 ======================================================================================== 中信大锰矿业 8 6 12 推迟发行 中国银行 AA -- -- ======================================================================================== 大连装备制造 30 6 12 推迟发行 兴业银行 AAA -- -- （大连港集团有限公司提供担保） ======================================================================================== 湖南五强 8 4 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- -- 产业集团 ======================================================================================== 湖南富兴集团 10 5 12 推迟发行 华夏银行 AA- -- -- ======================================================================================== 山东垦利 10 3 12 推迟发行 北京银行 AA- -- -- 石化集团 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *中粮集团 140 40 3 5/3簿记建档 工商银行 AAA 5/6 5/7 建设银行 ========================================================================================= *天津地铁集团 50 20 5 5/6簿记建档 工商银行 AA+ 5/7 5/8 浦发银行 ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注:*代表新增.(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇)