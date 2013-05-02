日本债市：公债价格追随美债涨势上扬，日本央行购债操作予以支撑

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.110% -0.5 0.115% 五年期公债 0.220% -1.0 0.230% 10年期公债 0.570% -1.5 0.585% 20年期公债 1.445% -1.5 1.460% 30年期公债 1.565% -1.5 1.580% 10年期公债期 <0#JGB:> 144.97 +0.22 144.75 货 注1: 公债期货涨跌为点数. 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交. (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIARY CN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EUR CN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB/ CN] 伦敦美债 东京美债 [US/T CN] 日本公债市场 中国债市 [CN/ CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-C MN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUBM K=> (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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