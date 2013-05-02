投行观点：瑞银预计布兰特油价第二季反弹，较美国原油升水扩大

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透纽约5月1日 - 瑞银投资研究(UBS Investment Research)称，预计布兰特原油期货价格将会反弹，今年第二季均价料达每桶110美元。在4月初的大宗商品抛售浪潮中，布兰特油价跌了10%左右。
该行预计布兰特油价将在第二季反弹，部分原因是认为对中国需求增长的担忧过度，且其它地方的供应风险缓和了美国原油产量增长强劲的影响。
瑞银称，布兰特油价较美国原油升水料应再度上升，第二季平均可能达到每桶18美元，因认为美国方面没什么因素可以使美国原油较布兰特原油的贴水缩窄。(完)
(编译 程琳; 审校 白云)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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