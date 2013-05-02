投行观点：瑞银预计布兰特油价第二季反弹，较美国原油升水扩大

路透纽约5月1日 - 瑞银投资研究(UBS Investment Research)称，预计布兰特原油期货价格将会反弹，今年第二季均价料达每桶110美元。在4月初的大宗商品抛售浪潮中，布兰特油价跌了10%左右。

该行预计布兰特油价将在第二季反弹，部分原因是认为对中国需求增长的担忧过度，且其它地方的供应风险缓和了美国原油产量增长强劲的影响。