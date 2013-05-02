中国货币市场：月初资金面延续平稳格局，短期料偏宽松回购利率有下行空间

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透上海5月2日 - 中国银行间市场主要回购加权利率 周四稳中略降，五一小长假归来，资金面延续节前的平稳格局，因是节后首个工作日加之月初，机构整体资金需求不大。
交易员并称，5月中下旬还将有企业缴税，届时市场流动性或再受扰动，不过上旬收紧资金面的因素有限，料回购利率短期有下行空间。
上海一银行交易员表示，“今天还蛮平稳的，供需平衡，(五一小长假后)第一天回来上班，很多人工作还没上正轨，估计明天出钱力度就大了。”
他并指出，虽然月初面临存款准备金例行调整，但因上月不是季末，该因素对市场冲击料有限，随着短期资金供给的增多，隔夜回购利率近期有下探2.50%一线的可能。
4月29日－5月1日为五一劳动节假期，中国主要金融市场均休市。
每月的5日、15日和25日,银行等存款类机构将根据特定时点存款余额,对已上缴的存款准备金进行调整,多退少补.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购
其中:隔夜 2.7997 2.8027 -0.30
七天 2.9404 2.9850 -4.46
14天 3.0047 3.0904 -8.57 上交所债券回购
其中:一天 7.8600 3.6500 +421.00
七天 3.1500 2.0000 +115.00
14天 3.0500 2.5050 +54.50 回购定盘利率
其中:隔夜 2.8100 2.8500 -4.00
七天 2.9200 3.0100 -9.00
14天 3.0122 3.2300 -21.78 shibor
其中:隔夜 2.8000 2.8300 -3.00
七天 2.9190 3.0300 -11.10
三个月 3.8830 3.8821 +0.09 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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