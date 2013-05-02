中国货币市场：月初资金面延续平稳格局，短期料偏宽松回购利率有下行空间

路透上海5月2日 - 中国银行间市场主要回购加权利率 周四稳中略降，五一小长假归来，资金面延续节前的平稳格局，因是节后首个工作日加之月初，机构整体资金需求不大。

交易员并称，5月中下旬还将有企业缴税，届时市场流动性或再受扰动，不过上旬收紧资金面的因素有限，料回购利率短期有下行空间。

上海一银行交易员表示，“今天还蛮平稳的，供需平衡，(五一小长假后)第一天回来上班，很多人工作还没上正轨，估计明天出钱力度就大了。”

他并指出，虽然月初面临存款准备金例行调整，但因上月不是季末，该因素对市场冲击料有限，随着短期资金供给的增多，隔夜回购利率近期有下探2.50%一线的可能。

4月29日－5月1日为五一劳动节假期，中国主要金融市场均休市。

每月的5日、15日和25日,银行等存款类机构将根据特定时点存款余额,对已上缴的存款准备金进行调整,多退少补.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购

其中:隔夜 2.7997 2.8027 -0.30

七天 2.9404 2.9850 -4.46

14天 3.0047 3.0904 -8.57 上交所债券回购

其中:一天 7.8600 3.6500 +421.00

七天 3.1500 2.0000 +115.00

14天 3.0500 2.5050 +54.50 回购定盘利率

其中:隔夜 2.8100 2.8500 -4.00

七天 2.9200 3.0100 -9.00

14天 3.0122 3.2300 -21.78 shibor

其中:隔夜 2.8000 2.8300 -3.00

七天 2.9190 3.0300 -11.10