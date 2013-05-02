更新版1 -台湾经济：行政院明年将增公共建设预算，主计总处称财源筹措辛苦

(新增官员回应)

* 行政院长称明年政府公共建设预算扩张

* 主计总处称财源筹措辛苦

路透台北5月2日 - 台湾本地媒体工商时报和经济日报周四表示，行政院长江宜桦表示将打破低迷的经济增长现状，明年度(2014)的政府预算将采扩张型预算，主计总处则称明年各部会的预算案即将在5月20日报院审查。

台湾主计总处石素梅主计长在立法院表示，目前各部会明年的预算案正在筹编当中，希望各部会能够开源节流。

〞公共建设的部分，院长希望可以的话尽可能增加，现在还在筹编阶段，我们努力就财源的部分尽可能思考。〞石素梅说。

2013年行政院的总预算案中，公共建议支出3,791亿台币，较上年减4.8%。

针对各部会可能新增筹措的公共建设金额是否能达到1,000亿台币，石素梅坦诚有困难，〞1,000亿目前看来很辛苦，...而且我们还有举债上限、债务还本数的规定，有很多的限制。〞

此外，媒体也引述江宜桦表示，已要求财政部要有被迫提前检讨证交税的因应腹案，面对外界呼吁检讨证所税，绝不会〞以不变应万变〞。至于公营和民营金融机构的整并，只要符合公司治理、尊重股东权益两大原则，政府不会故意不准。

工商时报指出，江宜华开出突破〞闷〞经济的三大药方，包括自由经济示范区提前在6月上路、推动创新经济新构想，以及扩大明年公共建设及科技支出预算，拚全年GDP成长保三。

至于日前公布的首季经济成长失色，江揆昨天接受专访时表示，除受外贸因素影响，国内消费低迷的现象要注意，但是〞目前并非发放消费券的适当时机〞。

要突破〞闷经济〞，江揆在媒体上表示说，在短期作法上，将加速推动自经区作为今年拚经济主力，并提出创新经济新构想。同时，明年度的总预算编列会有所反应。

江宜桦在接受媒体专访时表示，明年不会朝统删方式处理总预算，而是依经济施政轻重，由上而下积极介入，凡符合经济振兴方案，有助自经区公共建设，将以额外预算投入，自经区不会只是口号。在公共建设及科技支出等两大部分的预算，会有实质成长，才能让经济有所翻转。

至于产业界建议，以汇率贬值救出口，江宜桦则表示，〞央行应该有听到〞，但央行考虑不只出口竞争力，还有进口、通膨及营收等多方因素，这是动态考量。

至于金融改革的整并案，财政部曾明确表示不支持彰银 与台新金 合并，江宜桦指出，财金两部会对台新金案的立场，是大家讨论过后的定调方向，但台湾金融机构规模太小，要在东亚区竞争，整并是必须要面对的方向。

他称，民营金融机构的整并，只要符合市场法则，按程序透明的进行，政府都乐观其成。〞公公并〞目前正在评估，原则上任何二、三家公营的合并，都要看产生的综效有多大，若效果不大只是组织整并，就不值得，如果能进一步引导刺激金融产业，就值得做。