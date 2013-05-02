金属期市：沪铜大跌近5%，受累于经济成长忧虑

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度跌向2011年10月迄今最低水准，0150GMT反弹0.81%至每吨6,850美元。LME期铜4月23日曾触及一年半低点6,762.25美元，上日收低近4%。
“理论上来讲，美联储昨夜的声明应该是支撑因素...但市场仍感到担心。经济数据全都十分疲弱，”大宗商品研究机构Barratt's Bulletin执行长Jonathan Barratt说。
Barratt称，在卖空力量减弱和全球经济开始增强前，近期金属价格可能不得不测试接近产品成本的支撑位。
美联储周三声明基本未暗示将对近期经济数据恶化采取任何新举措。美联储称近期政府预算收紧给经济成长带来风险，并重申失业率依然太高无法让决策者感到满意。
市场现将目光转向日内稍晚举行的欧洲央行(ECB)会议，预计它有可能10月以来首次降息。周五的美国非农就业报告亦受关注。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 许娜/张涛)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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