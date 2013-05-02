金属期市：沪铜大跌近5%，受累于经济成长忧虑

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度跌向2011年10月迄今最低水准，0150GMT反弹0.81%至每吨6,850美元。LME期铜4月23日曾触及一年半低点6,762.25美元，上日收低近4%。

“理论上来讲，美联储昨夜的声明应该是支撑因素...但市场仍感到担心。经济数据全都十分疲弱，”大宗商品研究机构Barratt's Bulletin执行长Jonathan Barratt说。

Barratt称，在卖空力量减弱和全球经济开始增强前，近期金属价格可能不得不测试接近产品成本的支撑位。

美联储周三声明基本未暗示将对近期经济数据恶化采取任何新举措。美联储称近期政府预算收紧给经济成长带来风险，并重申失业率依然太高无法让决策者感到满意。

市场现将目光转向日内稍晚举行的欧洲央行(ECB)会议，预计它有可能10月以来首次降息。周五的美国非农就业报告亦受关注。(完)

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