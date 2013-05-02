《欧洲金融分析》绕过银行来促进欧洲贷款

**银行非中介化**

那么为什么不绕过银行，直接给投资者?

一个新兴的、也许并不完整的解决之道，是把数万亿欧元欧洲退休金和保险储蓄款中的部分资金，挹注到更有目标性的贷款基金、非上市贷款、私募或甚至直接企业融资，加速跛脚银行的“非中介化”。

在欧洲有八成企业融资仍是透过银行放款，两成在证券市场通过公司债或私募贷款等筹资，而在美国这个比例刚好相反，因此欧洲改变的空间很大。

“在欧洲，去中介化正在加快脚步，即使其起点较低，”法国兴业银行的分析师Philippe Ferreira表示。

就像私募股权或未上市股票市场一样，私募债券及私募贷款市场正在发展当中，Ferreira表示。他并称，美国基金和保险业者管理的资产已有30%是私募债券和私募贷款。

根据TheCityUK的数据，单是在英国、法国、德国及荷兰的来自国内的保险资产就超过5万亿美元。

由于自身监管压力的影响，大型保险和退休金基金愈来愈多地撤出股市和长期信用市场，转进收益率愈来愈少的政府债券及高级公司债。

法国兴业银行提及有五个新兴资产类别，每年可以放款的金额约1,000亿美元。其中包括出口融资机构所担保的贷款、商业不动产贷款、能源暨运输项目融资贷款及对中小企业直接贷款。

其代价是流动性不足，或欠缺在次级市场交易的能力。但这块是保险业者和退休金基金之类买进并持有的投资者可能进驻的市场，而Solvency II之类的规范甚至能够推波助澜。

银行仍然可以发放这些贷款，并透过保留一定比例的贷款的方式来化解信用监管疑虑，一如法国大型银行和保险业者之间去年所签订的协议，或者资产管理公司可以锁定特定的领域。其他方式还有成立直接放贷的基金。

英国政府去年推出了另一项超过12亿英镑的计划，来提高企业的非银行融资。在该计划的支持下，资产管理公司M&G经营一个4.5亿英镑的英国企业融资基金，和其他银行一起直接向企业提供融资。