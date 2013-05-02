日本财政：日央行称在新QE框架下4月基础货币激增

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透东京5月2日 - 日本央行周四称，日本4月基础货币飞涨，因央行的更进一步的量化宽松措施增加了经济中的货币流动规模。
日本央行4月4日宣布激进全面的货币政策，将货币政策目标从隔夜拆借利率转为基础货币。
央行力争要通过增加政府公债购买，在两年内将基础货币增加约一倍，以结束15年的通缩困局。
日本央行在声明中称，日本4月平均基础货币为创纪录的149.6兆(万亿)日圆，较上年同期增加23.1%。
央行数据显示，截止4月底，基础货币为为155.3万亿日圆，亦是纪录高位。
根据新的量化宽松政策，日本央行预期到今年底，基础货币将达到200万亿日圆，随后到2014年底将增至270万亿。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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