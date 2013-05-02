日本财政：日央行称在新QE框架下4月基础货币激增

路透东京5月2日 - 日本央行周四称，日本4月基础货币飞涨，因央行的更进一步的量化宽松措施增加了经济中的货币流动规模。

日本央行4月4日宣布激进全面的货币政策，将货币政策目标从隔夜拆借利率转为基础货币。

央行力争要通过增加政府公债购买，在两年内将基础货币增加约一倍，以结束15年的通缩困局。

日本央行在声明中称，日本4月平均基础货币为创纪录的149.6兆(万亿)日圆，较上年同期增加23.1%。

央行数据显示，截止4月底，基础货币为为155.3万亿日圆，亦是纪录高位。

根据新的量化宽松政策，日本央行预期到今年底，基础货币将达到200万亿日圆，随后到2014年底将增至270万亿。(完)