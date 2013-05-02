版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 11:32 BJT

中国债市动态：中长利率债收益率微降，经济弱复苏已有预期而资金面回稳

路透上海5月2日 - 中国银行间债市周四早盘现券总体波动不大，仅部分中长期利率债收益率微幅下行。稍早汇丰公布的中国制造业PMI终值回落，显示中国经济复苏进程仍脆弱，但因市场对此已有一定预期，因此现券所受影响有限。

交易员并称，资金面今日有趋稳迹象，不过消息面淡静，以及节后首日机构交投热情不足，信用产品走势亦无可圈可点之处。

“(汇丰PMI终值)对债市影响不大，中长期利率债收益率下行了一点点，1bp吧。”上海一银行交易员表示。

该交易员并指出，受外围影响更多的人民币利率互换市场，早盘则跌势较为明显，跌幅约4-5个基点(bp)。

汇丰中国4月制造业PMI回落且略逊于初值，新出口订单、就业等分项指数降至萎缩区域，通胀指标则大幅下滑，呈现与官方PMI相似的走势，也反映出中国经济复苏的脆弱性。

资金市场方面，主要回购利率持稳或小降。北京时间11:22，七天期品种 加权利率报在2.9425%，较上日跌逾4bp，隔夜加权利率 则基本持平在2.80%附近。

剩余期限约6.97年的国债130008券最新报价 在3.3600%/3.3050%，上一交易日尾盘为3.3700%/3.3300%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐