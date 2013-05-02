《汇市简讯》澳元兑新西兰元目标位在1.1940

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
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* 澳元兑新西兰元在亚洲汇市下跌20个点子，因澳洲建筑数据疲弱
* 澳洲央行降息机率从39%升至54%
* 新西兰4月大宗商品价格上涨
* 本周交投区间位于上周五1.2053/1.2134的区间内
* 五日、10日及20日移动均线向下，波林格区间目标位在1.1940
* 浏览技术图表请点选：(link.reuters.com/gyr77t)(完)
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路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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