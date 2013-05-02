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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 11:30 BJT

《汇市简讯》澳元兑新西兰元目标位在1.1940

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* 澳元兑新西兰元在亚洲汇市下跌20个点子，因澳洲建筑数据疲弱

* 澳洲央行降息机率从39%升至54%

* 新西兰4月大宗商品价格上涨

* 本周交投区间位于上周五1.2053/1.2134的区间内

* 五日、10日及20日移动均线向下，波林格区间目标位在1.1940

* 浏览技术图表请点选：(link.reuters.com/gyr77t)(完)

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